Хорошая музыка избавит от стресса
Если вы испытываете сильный стресс, то старайтесь погасить его не с помощью какой-то вредной пищи, а за счёт прослушивания музыки. Некоторые композиции оказывают удивительное в этом плане воздействие.
Существует так называемое комфортное питание, которое довольно часто практикуют женщины. Когда они испытывают сильный стресс, то стараются заесть его печеньями, тортиками или тому подобными вредными закусками. И для кого-то это кажется вполне естественным, особенно после напряжённого трудового дня. Но исследователи обнаружили простой приём, который поможет справиться со стрессом, не подвергая угрозе объём талии. Они проанализировали, сколько разного рода сладостей съедали женщины после прослушивания определённых композиций.
Всех участников этого эксперимента вначале погружали в грустные мысли, чтобы проанализировать, как еда и музыка помогают в борьбе с негативными эмоциями. Прослушивающие музыку женщины еле вдвое меньше чипсов, шоколадок и сладостей, по сравнению с их ровесницами, которым не давали наушников. Правда, особую пользу приносили музыкальные композиции, которые вызывали гнев или грусть, к примеру, песни рэпера Эминема или певицы Эми Уайнхаус.
Учёные из Университета де Монфор полагают, что при стрессе и беспокойстве вырастает риск злоупотреблений нездоровой пищей, и здесь включение определённой музыки может быть очень полезным. К слову, такой методикой некоторые люди могли бы бороться и с лишним весом. Причём механизмы непонятны даже самим учёным, но вполне возможно, что музыка высвобождает гормоны счастья серотонин и дофамин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет де Монфор
Здоровье
государственный университет в городе Лестер, Англия. Он был создан в соответствии с Законом о дальнейшем и высшем образовании в 1992 году как орган, присуждающий ученую степень
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