Из-за соцсетей младшеклассники не спят одну ночь в неделю
Учащиеся младших классов теряют одну полную ночь сна в неделю из-за того, что слишком поздно ложатся спать, проводя время в разного рода социальных сетях. К такому выводу пришли учёные из Университета де Монфор.
Даже самые юные школьники каждую ночь в течение недели теряют по нескольку часов. А если их сложить, то это составит более 10 часов сна, которых достаточно для отдыха за целые сутки. Другими словами, они теряют полноценную ночь сна каждую неделю из-за постоянного недосыпа. Детям в возрасте до 10 лет рекомендуется спать от 9 до 12 часов в сутки, а если они не получают этого количества отдыха, то подобное грозит плохой успеваемостью в школе и нарушениями поведения.
Исследование показало, что десятилетки, которые активно пользуются социальными сетями, спят всего 8,7 часа в сутки. И за неделю как раз и набирается одна полноценная ночь пропущенного сна. Каждый восьмой младшеклассник активно использует социальные сети ночью вместо того, чтобы спать.
69% от детей заявили, что проводят в соцсетях более четырех часов в день. И это очень тревожная информация, как считают эксперты. В исследовании приняли участие 60 детей в возрасте 10 лет, имевших доступ к социальным сетям. 89% из них были владельцами смартфонов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет де Монфор
Здоровье
государственный университет в городе Лестер, Англия. Он был создан в соответствии с Законом о дальнейшем и высшем образовании в 1992 году как орган, присуждающий ученую степень
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