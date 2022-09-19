СДВГ грозит болезнями сердца
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью может более чем в два раза увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института в Швеции.
Шведские учёные установили, что часто диагностируемый в детском возрасте синдром дефицита внимания с гиперактивностью увеличивает во взрослом возрасте вероятность болезней сердца более чем в два раза. СДВГ существует часто параллельно с другими психическими и физическими расстройствами, часть которых, как хорошо известно, повышает риск болезней сердца. Однако нынешнее исследование является одним из первых, изучавших связь именно СДВГ с общими и конкретными сердечно-сосудистыми патологиями.
Установлено, что у взрослых с СДВГ вероятность, по крайней мере, одного сердечно-сосудистого заболевания более чем в два раза выше, по сравнению с теми, у кого нет СДВГ. Когда были учтены и другие общепризнанные факторы риска болезней сердца и сосудов, данная связь несколько ослабла, но всё-таки осталось значимой.
А это показывает, что СДВГ - независимый фактор риска широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний. В последние годы данный диагноз всё чаще ставятся среди детей, и учёные пока не знают, связано ли это с более качественным выявлением данного нарушения, или с тем, что оно чаще стало встречаться среди юных жителей разных стран. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Каролинский институт
Здоровье
крупнейший шведский и один из крупнейших в Европе медицинских университетов
Оставить комментарий