Аллергия и иммунитет: какая связь?

«Правда в том, что аллергия — не признак ослабленного иммунитета. Но при этом она указывает на то, что иммунитет у вас не в порядке. Это может показаться странным, но на самом деле все очень логично», — говорит эксперт.

Не секрет, что любая болезнь говорит нам о том, что иммунитет не справился с вызовом, не смог противостоять агрессору. Как данный механизм работает в случае с аллергией? Ведь аллергия сегодня не редкость и часто встречается даже у детей.Когда в организме все хорошо, иммунная система уравновешена. У вас хорошее настроение, достаточно сил и энергии, ничто вас не беспокоит. Сильный и надежный иммунитет — залог того, что вы не заболеете, даже если рядом с вами находится больной человек с проявленными симптомами.Увы, так бывает не всегда. У многих иммунная система ослаблена, а это значит, что она не способна в полной мере дать вам защиту от болезней.Но, кроме ослабленного иммунитета, встречается еще одно состояние — его перевозбуждение. То есть ваша иммунная система, по сути, сверхчувствительна. И любой потенциальный раздражитель считывается организмом, как враг (мы называем это аллергеном).Иммунная система начинает работать неадекватно. Чувствуя «угрозу» там, где ее нет, иммунитет пытается всеми силами изгнать эту угрозу из организма. Так появляются аллергические реакции.То есть аллергия — это по сути, попытка иммунитета защитить вас от потенциальной опасности. Проблема в том, что риск и опасность в данном случае считываются не объективно.