Врач Ужевко связала заложенность носа с глистами
Врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко полагает, что при заражении глистами у некоторых людей может проявляться заложенность носа. Конечно, это далеко не единственная причина данного явления.
У значительного количества людей, подвергшихся заражению глистами, эта патология длительное время протекает без симптомов, пока человек не начнет резко худеть, когда глисты примутся более активно питаться внутренними запасами своего хозяина. Однако в некоторых случаях при попадании глистов в организм могут проявляться симптомы простудных заболеваний. К примеру, рост температуры, повышенная утомляемость и упадок сил, либо заложенность носа, как рассказала врач Светлана Ужевко.
Гельминтоз - это очень актуальная проблема для России. Глисты или гельминты могут попасть в наш организм из-за плохо приготовленной пищи. Например, из-за недостаточно прожаренного мяса, плохо промытых фруктов и овощей и тому подобных пищевых источников. Симптомы гельминтоза зависят от особенностей того или иного пациента и от разновидностей тех паразитов, которые пробрались внутрь.
Выявить гельминтоз при наличие простудных симптомов очень проблематично, поскольку их, естественно, будут принимать за простуду. Необходимо сдать анализ кала, но и он не является стопроцентно надёжным инструментом, так как гельминты откладывают яйца и личинки далеко не каждый день. Лишь после того, как два-три подряд анализа кала покажут отсутствие гельминтов, можно говорить о том, что паразитов в организме нет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Светлана Ужевко
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, педиатр «Инвитро-ЮГ»
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