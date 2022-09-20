Вкусовые привычки человека за 30 лет не изменились
Связанные с приёмом пищи привычки людей за последние 30 лет остались прежними, и американцы являются в этом плане одними из худших на планете. А лучшее питание по уровню полезности в Южной Азии, Африке и даже в Иране.
Исследователи из американского Университета Тафтса изучили пищевые привычки или уровень здорового питания в разных регионах нашей планеты. Оказалось, что за последние 30 лет в этом вопросе не зафиксировано каких-либо кардинальных сдвигов. Собраны данные из 185 стран мира. Они показывают, в каких странах больше всего людей питаются здоровой пищей, и где произошли самые масштабные изменения в этом плане в период с 1990 по 2018-е годы.
Небольшие, но позитивные изменения в этом вопросе отмечаются в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары - там самые здоровые диеты. Наименее полезно для собственного здоровья питаются люди, проживающие в Латинской Америки. В рейтинг стран с худшим питанием попали США, Бразилия, Египет и Мексика. А вот страны с наиболее здоровым питанием - Индия, Индонезия, Иран и Вьетнам. Отметим, что в этом списке и Россия.
Средний рацион каждой нации оценивался по шкале от 0 до 100, и чем более высокими были отметки, тем лучше оказывалась диета. К однозначно полезным относились бобовые, орехи, цельнозерновые продукты, жирные кислоты Омега-3, не содержащие крахмал овощи, также морепродукты. А вот вредными однозначно считались красное переработанное мясо, а также сладости. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Тафтса
Здоровье
частный исследовательский университет в США. Расположен в городах Медфорд и Сомервилл (Большой Бостон), штат Массачусетс
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