Окситоцин избавит певцов от стресса

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Окситоцин избавит певцов от стресса

Доза окситоцина может снизить уровень стресса у профессиональных певцов во время публичных выступлений. К такому выводу пришли бразильские учёные из Университета Сан-Паулу. 

Окситоцин представляет собой вырабатываемый в мозг человека и других животных гормон. Он производится в области гипоталамуса и также известен, как «гормон обнимашек», поскольку играет очень важную роль в деле выстраивания эмоциональных связей между матерью и ребёнком, родственниками или влюбленными партнерами. Чем больше окситоцина, тем большую эмоциональную привязанность и счастье испытывает человек. В последние годы целый ряд нейробиологов изучал возможности введения окситоцина в организм при борьбе с тревожными расстройствами и психосоциальным стрессом. 

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Хотя в целом ряде подобных исследований удалось получить весьма любопытные и полезные с точки зрения терапии результаты, пока окончательного вердикта по поводу терапии окситоцином не вынесено. И вот бразильские учёные решили выяснить, поможет ли окситоцин профессиональным исполнителям во время публичных выступлений. Известно, что артисты испытывают сильный стресс, даже если и имеют большой опыт подобного рода концертов. 

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В эксперименте участвовали 54 профессиональных певца из Бразилии. Перед выступлением половина получала интраназально дозу окситоцина, а вторая половина плацебо. Использование гормона способствовало более положительным и менее негативным оценкам собственных выступлений исполнителей, чем при использовании плацебо. Окситоцин мог помочь профессиональным музыкантом чувствовать себя более уверенно во время своих выступлений. Но уровень тревожности у них он не уменьшил, а значит, напрямую на физиологические показатели стресса не влиял. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Сан-Пауло

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Теги : стресс певцов, гормон окситоцин
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