Плохое настроение, усталость и боль названы среди признаков воспаления в организме
Когда тело производит слишком много воспалительных компонентов, это может серьезно навредить здоровью – как понять, что организм подвержен воспалению.
Воспаление является реакцией иммунной системы в ответ на инфекцию или травму. Наш организм начинает вырабатывать, вещества, активизирующие воспаление, чтобы вызвать гибель проникших в него патогенов. Таким образом, воспаление приносит пользу, – но строго при условии, что это краткосрочный процесс. Когда тело длительное время производит слишком много компонентов воспаления, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая рак, болезнь Крона, болезни сердца, язвенный колит, артрит (это лишь некоторые).
Как понять, что в организме активизировано воспаление? Журнал ETNT задал этот вопрос ряду врачей и сообщил, что является признаком имеющегося воспалительного процесса.
Уровень сахара в крови натощак повышен (в норме он должен составлять от 4,9 до 5,1).
Появляется лишний жир: он связан с активностью гена NF-kB, вызывающего образование медиаторов воспаления, таких как цитокины.
В теле ощущается боль и скованность: цитокины и другие воспалительные химические вещества, выделяемые иммунной системой, могут влиять на мышцы, суставы и соединительные ткани.
Усталость, которая не проходит: при хроническом воспалении тело тратит много энергии на поддержание своей защиты, что способствует чувству сильной усталости, вялости, апатии, сонливости.
Неврологические проблемы: если воспалительные вещества преодолевают барьер и проникают в мозг, это может вызывать проблемы с концентрацией внимания, туман в голове, забывчивость, колебания настроения, повышенную тревожность или депрессию.
Проблемы с пищеварительной системой: в случае хронического воспаления пища может быстро проходить через кишечник без надлежащего усвоения питательных веществ, что приводит к диарее, или она может задерживаться слишком долго, вызывая запор, вздутие живота, боль или газообразование.
Проблема с кожей: на воспаление указывают шелушение кожи, зудящие пятна, экзема, сыпь, а также язвы во рту или кровоточащие десны.
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