Простая техника, которая поможет вам уснуть за 2 минуты - работает для 96% людей

"К счастью, техника сна армии США была разработана для интенсивных условий, подобных тем, которые встречаются на поле боя. Если этот старый лайфхак сработает в такой напряженной обстановке, ваша спальня будет проще простого. Этот метод был разработан армейскими начальниками для решения проблемы чрезмерной усталости и истощения армейских солдат. Более того, вам не нужно много, всего три простых шага", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

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"Однако есть небольшая загвоздка. Как и в большинстве вещей в жизни, практика делает профессионала. Что касается техники сна, она должна сработать у 96 процентов людей после шести недель практики".





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