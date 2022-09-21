Простая техника, которая поможет вам уснуть за 2 минуты - работает для 96% людей
Военный метод поможет заснуть за две минуты, вот как это сделать.
Из-за слишком большого количества чашек кофе и постоянного взгляда на экран ноутбука борьба за засыпание может показаться слишком знакомой. В то время как ежедневная рутина и спокойная обстановка являются важными факторами для качественного сна, один прием для сна предназначен для работы даже в напряженной армейской обстановке. Таким образом, это может быть достаточно хорошо для вашей спальни.
Шумные соседи и яркие уличные фонари, вероятно, хуже всего, когда дело доходит до вашего дома.
"К счастью, техника сна армии США была разработана для интенсивных условий, подобных тем, которые встречаются на поле боя. Если этот старый лайфхак сработает в такой напряженной обстановке, ваша спальня будет проще простого. Этот метод был разработан армейскими начальниками для решения проблемы чрезмерной усталости и истощения армейских солдат. Более того, вам не нужно много, всего три простых шага", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Как заснуть за 2 минуты
Первый шаг направлен на расслабление мышц лица, языка, челюсти, а также мышц вокруг глаз.
Следующий шаг — опустить плечи как можно ниже. Теперь повторите это с верхней и нижней частью руки, по одной стороне за раз.
И последнее, но не менее важное: выдохните, расслабляя грудь, затем двигайтесь вниз к ногам, начиная с бедер.
"Однако есть небольшая загвоздка. Как и в большинстве вещей в жизни, практика делает профессионала. Что касается техники сна, она должна сработать у 96 процентов людей после шести недель практики".
Как подготовиться ко сну
Ключевую роль играет то, что вы делаете в часы, предшествующие сну.
Есть очевидные виновники, такие как кофеин и обильная еда слишком близко ко сну, что может помешать вашему сну. Хотя у вас может возникнуть соблазн выпить стаканчик на ночь перед завершением дня, однако алкоголь мешает глубокому сну.
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