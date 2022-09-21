Осанка повышает риск тяжелых травм у водителей электросамокатов
Специфическая осанка при управлении электросамокатом увеличивает риск травм головы и головного мозга. К такому выводу пришли эксперты из Университета науки и технологии в китайском городе Чанша.
Новое исследование показало, что риск травм головы и головного мозга у водителя электросамоката зависит от его осанки. Исследователи из Китая воспроизвели целую серию типичных сценариев несчастных случаев, воспользовавшись различными методами визуализации и вычислений. Это помогло выяснить, как различные столкновения с неподвижными препятствиями или падения из-за механических поломок влияли на вероятность черепно-мозговых травм водителей электросамокатов.
Установлено, что как моноскутеры, так и электросамокаты провоцируют приблизительно одинаковые травмы, но поза водителя при падении оказывает прямое воздействие на вероятность травм головы или головного мозга. В этой связи они дают совет любителям электрического транспорта не забывать при падении об амортизирующей силе рук. Выставление их вперёд, а также использование для этих целей плечей и груди уменьшит потенциальную опасность тяжелых травм головы из-за дорог с твердым покрытием.
При экспериментах приблизительно половина водителей скутеров и электросамокатов имели вероятность в 50% перелома черепа при падении, а у некоторых риск тяжёлой черепно-мозговой травмы также составлял 50%. Степень тяжести этих травм зависела от скорости передвижения, как подчеркивают учёные. При этом в кинематике и по уровню риска разницы между одним и двумя электрическими колесами не зафиксировано. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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