7 ранних признаков деменции

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7 ранних признаков деменции

Увы, вылечить деменцию или хотя бы затормозить ее - пока не в наших силах. Но чем раньше мы узнаем о ее наступлении, тем более тщательно можно к ней подготовиться и смягчить первые тяжелые удары. 

Эпидемиологические исследования показывают, что тренировки для мозга и правильный образ жизни снижают риск развития деменции. Увы, это не дает стопроцентной гарантии, и миллионы людей на нашей планете уже столкнулись с этой болезнью. Важно выявить ее как можно раньше, и вот семь ключевых признаков старческого слабоумия на раннем этапе:

Очень легкое снижение когнитивных функций. У человека проявляются такие признаки, как провалы в памяти, забывание знакомых слов или местонахождения повседневных предметов.

Легкое снижение когнитивных функций начинает проявляться в виде проблем с памятью или концентрацией. Есть проблемы с вспоминанием имен и забыванием вещей. Очевидно увеличение проблем с планированием или организацией.

Неспособность освоить новые навыки и язык, а также проблемы с числами.

Умеренное снижение когнитивных функций проявляется забыванием недавних событий, большими трудностями при выполнении задач в социальной или рабочей обстановке, потерей ценного предмета, а также капризностью и замкнутостью.

Умеренно выраженное снижение когнитивных функций с заметными провалами в памяти и мышлении, а также трудности с запоминанием собственного адреса/номера телефона.

Четыре ранних признака сосудистой деменции


Трудности в выполнении своих повседневных дел — еще один признак, который обычно упускается из виду, поскольку процесс ограничения физической активности рассматривается как часть процесса старения.

7 ранних предупреждающих признаков сосудистой деменции


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