Продукты для похудения: существуют ли они на самом деле?

«Конечно, нет таких продуктов, от которых худеют. Было бы удобно, но увы. Между тем индустрия ЗОЖ постоянно воспевает новомодные продукты, как те, которые обязательно должны быть в рационе худеющих», — говорит эксперт.

К таким продуктам относятся всевозможные протеиновые йогурты, батончики, мороженое и так далее, которые якобы полезнее обычных аналогов и помогают восполнить дефицит белка. И вот тут кроется главная несостыковка. Дело в том, что повышенное содержание белка делает эти продукты еще более калорийными. То есть похудеть с их помощью у вас точно не получится.Большую популярность в последнее время приобрели якобы помогающие худеть крупы — киноа, булгур, полба… Да, они действительно полезны. Но в то же время из более бюджетные аналоги (гречка, кукурузная, ячневая, пшеничная, рис, перловка) не менее полезны и питательны.Если вы покупаете кокосовое масло вместо обычного в надежде похудеть, вынуждены вас разочаровать. В нем огромное количество жиров! Настолько много, что оно даже может составить конкуренцию сливочному маслу. Поэтому спокойно используйте в своем рационе разные масла и не зацикливайтесь на модных.Еще одно неоправданно популярное масло — гхи. Топленое сливочное масло, которое можно легко приготовить в домашних условиях, ничуть не хуже и такое же по калорийности. Между тем, обойдется вам в разы дешевле.Пшеничную муку в последнее время вытесняет рисовая, овсяная и так далее. Диетолог отмечает, что более важен на самом деле не вид муки, а способ ее переработки. Цельнозерновая пшеничная мука также очень полезна.