Можно ли вылечить АИТ и что для этого нужно сделать?

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антитела вирусы

Врач-эндокринолог Арина Тертышная рассказала, поддается ли лечению аутоиммунный тиреоидит и какие меры профилактики помогут предотвратить эту патологию.

Начнем, пожалуй, с главного. Как лечить антитела к щитовидной железе? Никак. Что же такое аутоиммунный тиреоидит? Давайте разбираться в терминологии.

Антитела — это такие клетки, которые наш иммунитет создает для защиты от внешних вредоносных агентов (вирусов, бактерий и так далее). Но бывают такие ситуации, когда иммунитет начинает атаковать не инородных агентов, а самого себя! АИТ как раз и является таким состоянием.

«Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) — это воспалительное заболевание щитовидной железы, вызванное атакой этих белков на клетки собственного организма. Выявили АИТ, а дальше по цепочке могут проявить себя и другие сбои и нарушения в организме», — говорит специалист.

Очень часто АИТ живет в паре с витилиго, сахарным диабетом, аутоиммунным гастритом, алопецией, артритом и так далее.

В группе риска люди с повышенной проницаемостью кишечника, слабой иммунной системой, очагами хронических инфекций в организме, живущие в непрекращающемся стрессе, а также пациенты с дефицитами витаминов и минералов в организме.

Крайне важно заметить заболевание на ранних стадиях! Но еще лучше — вообще не допустить их проявления. То есть на первое место выходит профилактика.

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Для профилактики аутоиммунных заболеваний важно пересмотреть образ жизни в целом. Наладить режим сна, по возможности исключить факторы стресса. Сделайте глубокую ревизию своего рациона питания. Откажитесь от трансжиров, добавленного сахара и других вредных продуктов

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Постоянно восполняйте резервы витаминов и микроэлементов в организме. Это позволит укрепить иммунитет и, соответственно, существенно уменьшить риски развития аутоиммунных заболеваний.
Арина Тертышная
Арина Тертышная
Здоровье
Врач-эндокринолог
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Теги : Арина Тертышная, АИТ, антитела