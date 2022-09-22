Топ-7 природных "антибиотиков": рекомендации нутрициолога
Всегда ли нужно принимать антибиотики при первых признаках болезни? Нет, иногда на помощь могут прийти природные «медикаменты».
Нутрициолог Евгения Новикова назвала продукты, которые благодаря своим антибактериальным свойствам, могут заменить антибиотики. При этом побочных эффектов у них гораздо меньше, чем у синтетических лекарств.
Итак, что же это за продукты и имеются ли у них противопоказания?
Чеснок — очень эффективен для профилактики простудных заболеваний, помогает укрепить иммунную систему. Также рекомендован при артритах и в качестве профилактики инсультов. Противопоказан при заболеваниях ЖКТ, эпилепсии.
Клюква — используется для обработки ран, при лечении инфекций мочеполовой системы. Не рекомендуется при язвах и гастритах.
Брусника — эффективное средство для предупреждения патологий мочевыделительной системы, анемии, неврозах. Противопоказаниями являются гастрит, язва, восстановительный период после операции.
Редька — можно применять для обработки ран, в качестве противопростудного и отхаркивающего средства. При язвах и гастритах также может иметь нежелательный побочный эффект.
Калина — замечательно помогает при лечении ангины, бронхита, пневмонии, фурункулеза, угревой сыпи. С осторожностью принимаем при тромбофлебите, беременности, патологиях ЖКТ.
Хрен — поможет при воспалениях мочеполовой системе, подагре, ревматизме, ангине. Не рекомендуется при воспалениях в ЖКТ, а также в послеоперационный период.
Горчица — незаменима при лечении простуды, гипертонии, патологиях желчного и печени. Противопоказана при туберкулезе.
Евгения Новикова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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