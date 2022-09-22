Топ-7 природных "антибиотиков": рекомендации нутрициолога

Нутрициолог Евгения Новикова назвала продукты, которые благодаря своим антибактериальным свойствам, могут заменить антибиотики. При этом побочных эффектов у них гораздо меньше, чем у синтетических лекарств.Итак, что же это за продукты и имеются ли у них противопоказания?— очень эффективен для профилактики простудных заболеваний, помогает укрепить иммунную систему. Также рекомендован при артритах и в качестве профилактики инсультов. Противопоказан при заболеваниях ЖКТ, эпилепсии.— используется для обработки ран, при лечении инфекций мочеполовой системы. Не рекомендуется при язвах и гастритах.— эффективное средство для предупреждения патологий мочевыделительной системы, анемии, неврозах. Противопоказаниями являются гастрит, язва, восстановительный период после операции.— можно применять для обработки ран, в качестве противопростудного и отхаркивающего средства. При язвах и гастритах также может иметь нежелательный побочный эффект.— замечательно помогает при лечении ангины, бронхита, пневмонии, фурункулеза, угревой сыпи. С осторожностью принимаем при тромбофлебите, беременности, патологиях ЖКТ.— поможет при воспалениях мочеполовой системе, подагре, ревматизме, ангине. Не рекомендуется при воспалениях в ЖКТ, а также в послеоперационный период.— незаменима при лечении простуды, гипертонии, патологиях желчного и печени. Противопоказана при туберкулезе.