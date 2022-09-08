Врач назвала «природные антибиотики» для профилактики простуды

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чеснок

По словам врача-диетолога Татьяны Залетовой, с помощью природных антибиотиков можно добиться укрепления иммунитета и улучшить свою защиту от сезонных простуд.

В своем интервью врач Залетова сообщила, что некоторые растения действуют как антибиотики, борясь с размножением патогенных бактерий.

«Природные антибиотики помогают поднять иммунитет с наступлением холодов», - сказала медик в комментарии радио Sputnik.

В частности, одним из таких естественных антибиотиков Залетова назвала чеснок. Специалистка констатировала, что биологически активные вещества чеснока способны активировать функции иммунитета, это было показано исследований.

Также врач заметила, что

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«В сезон простуд полезно есть приправу базилик – эта пряная трава обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами».

Залетова уточнила, что при случившемся заражении заболевании названные «природные антибиотики» не стоит рассматривать как лекарство. Но употреблять их как средства поддержки организма, а также добавлять в пищу с целью профилактики воспалений и связанных с ними заболеваний весьма полезно.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа ключевая ошибка, допускаемая людьми при приеме обезболивающих.
Татьяна Залетова
Татьяна Залетова
Здоровье
врач-диетолог
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