Врач назвала «природные антибиотики» для профилактики простуды
По словам врача-диетолога Татьяны Залетовой, с помощью природных антибиотиков можно добиться укрепления иммунитета и улучшить свою защиту от сезонных простуд.
В своем интервью врач Залетова сообщила, что некоторые растения действуют как антибиотики, борясь с размножением патогенных бактерий.
«Природные антибиотики помогают поднять иммунитет с наступлением холодов», - сказала медик в комментарии радио Sputnik.
В частности, одним из таких естественных антибиотиков Залетова назвала чеснок. Специалистка констатировала, что биологически активные вещества чеснока способны активировать функции иммунитета, это было показано исследований.
Также врач заметила, что
«В сезон простуд полезно есть приправу базилик – эта пряная трава обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами».
Залетова уточнила, что при случившемся заражении заболевании названные «природные антибиотики» не стоит рассматривать как лекарство. Но употреблять их как средства поддержки организма, а также добавлять в пищу с целью профилактики воспалений и связанных с ними заболеваний весьма полезно.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа ключевая ошибка, допускаемая людьми при приеме обезболивающих.
Татьяна Залетова
Здоровье
врач-диетолог
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