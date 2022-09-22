Два физиологических фактора у женщин способствуют мерцательной аритмии
Согласно данным, опубликованным в JAMA Open Network, подверженность мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий) у женщин может зависеть от специфических физиологических факторов – например, от времени наступления менопаузы.
Как информирует Британский фонд сердца, мерцательная аритмия диагностируется, когда нарушается работа верхних камер сердечной мышцы и возникает фибрилляция. В этом случае сердце может биться нерегулярно, без установленной схемы, что значительно увеличивает риск образования в нем тромбов.
«Мерцательная аритмия опасна возможными осложнениями, которые могут касаться свертывания крови, повышая риск тромбозов и инсульта. Имеются данные, свидетельствующие, что она может увеличить риск инсульта в пять раз»,- констатируют специалисты.
Развитие данного типа аритмии обычно связывают с наличием хронических заболеваний (например, с диабетом или болезнями сердца), а также с курением. В свою очередь, у женщин могут возникать «гендерные» факторы высокого риска этой сердечной патологии.
«У женщин нерегулярные менструации и преждевременная менопауза могут значительно увеличить риск возникновения фибрилляции предсердий», - заявили исследователи после изучения данных 235 191 женщины.
По их мнению, нарушение менструального цикла у представительниц женственного пола может быть маркером инсулинорезистентности, гиперандрогении, синдрома поликистозных яичников, которые, в свою очередь, связаны с неблагоприятным кардио-метаболическим профилем. Что касается раннего наступления менопаузы, специалисты напомнили: репродуктивные годы женщин – это годы, когда они подвергается воздействию эндогенного эстрадиола, обладающего кардиозащитными свойствами. Чем меньше длиться репродуктивный период в их жизни, тем слабее защита сердца.
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