Два физиологических фактора у женщин способствуют мерцательной аритмии

«Мерцательная аритмия опасна возможными осложнениями, которые могут касаться свертывания крови, повышая риск тромбозов и инсульта. Имеются данные, свидетельствующие, что она может увеличить риск инсульта в пять раз»,- констатируют специалисты.

«У женщин нерегулярные менструации и преждевременная менопауза могут значительно увеличить риск возникновения фибрилляции предсердий», - заявили исследователи после изучения данных 235 191 женщины.