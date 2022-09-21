Терапевт Хухрев назвал симптомы возникших проблем с щитовидной железой

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проблемы с щитовидкой

Терапевтом Алексеем Хухревым были перечислены ряд симптомов, сигнализирующих о возникших проблемах в работе щитовидной железы, – это в том числе  колебания веса и психоэмоциональные срывы.

Патологические состояния щитовидки (гипотиреоз или гипертиреоз) тесно связаны с нарушениями в выработке ее гормонов: их избыточным выделением, либо, наоборот, недостаточным. Напомнив об этом в интервью «Москве 24», врач Хухрев перечислил симптомы отклонений. 

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Недостаточная активность щитовидной железы (гипотирезоз).
  • Неконтролируемый набор веса.
  • Отечность.
  • Вялость, отсутствие энергии.
  • Зябкость, жалобы за замерзание, слишком холодные конечности
Гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз).
  • Непроизвольная потеря веса.
  • Приступы потливости.
  • Проблемы с кожей, ее повышенная сухость.
  • Нервозность, плохо контролируемые эмоции, слезливость.
  • Учащенное сердцебиение.
Хухрев подчеркнул, что, заметив у себя подобные признаки, нужно проверить (путем анализ крови) содержание гормонов щитовидной железы. При выявлении проблемы их избытка или недостатка необходим терапевтический курс – не леченные гипотиреоз и гипертиреоз могут вести к опасным осложнениям, например, затрагивающим сердце

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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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