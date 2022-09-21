Терапевт Хухрев назвал симптомы возникших проблем с щитовидной железой
Терапевтом Алексеем Хухревым были перечислены ряд симптомов, сигнализирующих о возникших проблемах в работе щитовидной железы, – это в том числе колебания веса и психоэмоциональные срывы.
Патологические состояния щитовидки (гипотиреоз или гипертиреоз) тесно связаны с нарушениями в выработке ее гормонов: их избыточным выделением, либо, наоборот, недостаточным. Напомнив об этом в интервью «Москве 24», врач Хухрев перечислил симптомы отклонений.
Недостаточная активность щитовидной железы (гипотирезоз).
- Неконтролируемый набор веса.
- Отечность.
- Вялость, отсутствие энергии.
- Зябкость, жалобы за замерзание, слишком холодные конечности
- Непроизвольная потеря веса.
- Приступы потливости.
- Проблемы с кожей, ее повышенная сухость.
- Нервозность, плохо контролируемые эмоции, слезливость.
- Учащенное сердцебиение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие выделения могут говорить о развитии колоректального рака.
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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