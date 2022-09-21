Кардиолог Варфоломеев: ранняя менопауза значительно увеличивают риск мерцательной аритмии
Результаты нового исследования подчеркивают важность учета специфических для пола факторов риска потенциально опасного состояния.
Мерцательная аритмия редко вызывает осложнения, но может потребовать лечения в тех случаях, когда симптомы становятся неприятными. В худшем случае это может вызвать осложнения свертывания крови, которые могут привести к инсульту. Это обычно связано с хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни сердца и курение.
"У женщин нерегулярные менструации и преждевременная менопауза также могут значительно увеличить риск. Ранняя менопауза и нерегулярные менструальные циклы в анамнезе были значительно связаны с повышенным риском возникновения фибрилляции предсердий у женщин", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.
В течение периода наблюдения продолжительностью 11,6 лет у 4629 женщин была диагностирована впервые возникшая фибрилляция предсердий.
Нарушение менструального цикла может быть маркером инсулинорезистентности, гиперандрогении и/или синдрома поликистозных яичников, которые, в свою очередь, связаны с неблагоприятным кардио-метаболическим профилем.
Более короткая продолжительность репродуктивного цикла, который был определен как репродуктивный цикл короче 30 лет, также была связана с повышенным риском фибрилляции предсердий.
Репродуктивные годы женщины — это годы, когда она подвергается воздействию эндогенного эстрадиола, обладающего кардиозащитными свойствами. Это объясняет, почему женщины в его возрастной группе, как правило, имеют более низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с мужчинами того же возраста.
"Хотя это состояние не опасно для жизни, его можно считать серьезным, поскольку оно значительно увеличивает риск образования тромбов в сердце".
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