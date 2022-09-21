Кардиолог Варфоломеев: ранняя менопауза значительно увеличивают риск мерцательной аритмии

"У женщин нерегулярные менструации и преждевременная менопауза также могут значительно увеличить риск. Ранняя менопауза и нерегулярные менструальные циклы в анамнезе были значительно связаны с повышенным риском возникновения фибрилляции предсердий у женщин", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Хотя это состояние не опасно для жизни, его можно считать серьезным, поскольку оно значительно увеличивает риск образования тромбов в сердце".