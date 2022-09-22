Врач рекомендует тыкву для поддержания здоровья полости рта — «помогает при кровоточивости десен»

"Речь идет о тыквенном супе. Это ароматное блюдо может помочь улучшить здоровье полости рта", - говорит Андреева специально для МедикФорум.

"Возможно, наибольшая польза от них всех заключается в том, что тыква содержит высокий уровень цинка, который может помочь залечить раны, обнаруженные во рту (такие как поврежденные ткани и кровоточивость десен)", - утверждает врач.