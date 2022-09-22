Врач рекомендует тыкву для поддержания здоровья полости рта — «помогает при кровоточивости десен»
Осень началась, и с ней все больше людей будут есть сладкие угощения, чтобы избавиться от зимней хандры. Это приведет к повышенному риску ухудшения здоровья полости рта, которое можно лечить, употребляя в пищу этот распространенный осенний овощ.
Многие уже начинают готовить зимние согревающие блюда, такие как супы и тушеные блюда, чтобы предотвратить холодную погоду, которую приносит с собой зима. Один из этих зимних "обогревателей", по словам врача Ирины Андреевой, может помочь улучшить здоровье полости рта и даже вылечить один из основных симптомов заболевания десен — кровоточивость десен.
"Речь идет о тыквенном супе. Это ароматное блюдо может помочь улучшить здоровье полости рта", - говорит Андреева специально для МедикФорум.
Причина его пероральной эффективности заключается в том, что овощ «имеет много преимуществ для полости рта, не только витамин С помогает бороться с инфекциями, но и уровни магния и кальция могут помочь укрепить эмаль».
"Возможно, наибольшая польза от них всех заключается в том, что тыква содержит высокий уровень цинка, который может помочь залечить раны, обнаруженные во рту (такие как поврежденные ткани и кровоточивость десен)", - утверждает врач.
Организм нуждается в цинке по целому ряду причин, включая помощь в переработке углеводов, жиров и белков в пище, а также в создании новых клеток и ферментов в организме.
Ранее МедикФорум писал о первом признаке рака поджелудочной железы.
Оставить комментарий