Как стресс влияет на состояние желудка и работу всего ЖКТ?

Доктор Наталья Кондакова рассказала о том, какие сбои могут произойти в желудке и кишечнике на фоне стресса.







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«Мы совсем не осознаем того, что наши мысли, эмоции, чувства влияют на пищеварение. В хроническом стрессе все пищеварительные системы работают на 20%, в лучшем случае», — говорит специалист.





Если не порядок с желчным, получаем нарушение оттока желчи, которая начинает застаиваться в пузыре, постепенно превращаясь там в камни.

В результате желудок не получает санации, которую должна была выполнить желчь, патогенная микрофлора этому очень рада и начинает усиленно размножаться. И мы в итоге получаем вздутие.





Дальше все идет по цепочке: поджелудочная не вырабатывает ферменты, которые необходимы для переработки пищи. Еда начинает бродить, лежит комом в желудке, начинаются воспалительные процессы.

Эксперт отмечает, что на состояние желудка влияет не только то, что мы едим, но и наши переживания, чувства, эмоции — то, что называется психосоматикой.В такой среде не могут нормально усваиваться минералы и витамины. Нарушаются все биохимические процессы. Все это сказывается не только не кишечнике, но и на других органах.Поскольку желудку не до переваривания пищи, помочь ему пытается поджелудочная, усиленно вырабатывая ферменты, чтобы усвоилось хоть что-то из съеденного. Работать на износ бесконечно она не может, в результате получаем хронический панкреатит.Вы помните, что начиналось все со стресса? Нужно приложить максимум усилий, чтобы отмотать эту ситуацию назад и переписать сценарий заново. Здесь два шага — работает со стрессом, если избежать его невозможно, то меняем свои реакции на стресс. И конечно, не забываем про правильное и сбалансированное питание.