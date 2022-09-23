Психиатр Толоконин перечислил признаки кризиса среднего возраста у мужчин
После наступления 35 лет мужчины могут испытывать особое ощущение неудовлетворенности жизнью, так называемый кризис среднего возраста.
О том, какими признаками может проявляться подобный кризис у мужчин, рассказал в интервью психиатр Артем Толоконин. По словам медика, представители мужественного пола в такой период испытывают переоценку ценностей и рефлексии по поводу своего стиля жизни, своей реализации. Вдобавок мужчины начинают тяготиться перспективой старения, переживают из-за потери молодости.
Одним из признаков кризиса среднего возраста, таким образом, становится ухудшение эмоционального состояния – подавленность или, наоборот, агрессивность, скептическое и упадническое восприятие мира.
«Вещи, которые приносили удовольствие, больше не радуют, любимая работа или хобби уже не вызывают положительных эмоций, напротив, становятся в тягость. Отсюда же появляется чувство раздраженности и постоянного недовольства…Мужчины начинают обесценивать работу, семейные отношения и себя, что может привести к депрессии», - перечислил «Мосленте» Толоконин.
Также, добавил он, в этот «переломный момент» мужчины могут принимать решения о разводе или вступать в новые отношения, с повышенным вниманием относятся к своему внешнему виду, могут совершать импульсивные поступки. По словам Толоконина, мужчины должны обращаться к специалистам, чтобы без потерь пережить сложный период.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие медицинские причины могут скрываться за постоянной усталостью.
Артем Толоконин
Здоровье
психотерапевт, психиатр, кандидат медицинских наук
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