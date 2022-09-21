Доктор Мясников сообщил о медицинских причинах постоянной усталости

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усталость

Известный российский медик Александр Мясников сообщил, что за постоянной усталостью могут скрываться разные заболевания.

Доктор Мясников сообщил о медицинских причинах постоянной усталости, завив, что

«повышенная утомляемость может быть симптомом различных болезней».

В частности, конкретизировал он, постоянная усталость может указывать на системную красную волчанку, а также на клещевой боррелиоз, способный возникнуть в результате укуса насекомого.

Кроме того, навязчивым ощущением падка сил, переутомления и выгорания проявляются постинфекционные состояния – например, у переболевших гриппом и коронавирусом. Подобное недомогание говорит, что организм, перенесший болезнь, не восстановил свои ресурсы, ему не хватает питательных веществ, витаминов.

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«Иногда быстрая утомляемость свидетельствует об инфекционном мононуклеозе, анемии и проблемах с щитовидной железой», - продолжил доктор Мясников.

Также он напомнил о существовании синдрома хронической усталости, природа которого еще плохо изучена и непонятна своими причинами. Психические проблемы – депрессия или тревожность – тоже способствуют тому, что человек чувствует себя обессилившим. Людям, которые сильно переживают все происходящее, Мясников посоветовал чаще жить одним днем.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перенесенная «на ногах» инфекция грозит организму опасными последствиями.
Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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