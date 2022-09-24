6 наиболее частых симптомов Омикрона
Вам кажется, что вы заразились коронавирусом, но не уверены, что это не простуда? Сейчас господствует штамм Омикрон, и вот его наиболее распространенные симптомы.
Больное горло
В то время как потеря обоняния была наиболее известным симптомом при прежних версиях ковида, общие симптомы при варианте Омикрона включают боль в горле, которая длится около 5 дней. Этот симптом был замечен почти у 50% пациентов, которые заразились Covid-19 через Омикрон.
Усталость
При Омикроне также часто отмечается сильная усталость. Известно, что порой она сохраняется даже после выздоровления.
Заложенность носа
Заложенность носа и признаки инфекции верхних дыхательных путей, включая непродуктивный кашель, также являются относительно стандартными признаками штамма, хотя и не такими выраженными, как боль в горле. Многие пациенты жалуются на сильные эпизоды чихания, насморк и охриплость голоса. Кроме того, возможен озноб в любое время суток.
Головная боль
Своеобразным симптомом, отсутствующим в предыдущих вариантах, но имеющимся только у Омикрона, является сильная головная боль. Она иногда может длиться в течение трех дней, и человек, страдающий от нее, редко получал облегчение с помощью обычных таблеток, таких как парацетамол.
Лихорадка и диарея
Кроме того, тошнота, диарея, лихорадка и потеря обоняния, характерные для более ранних вариантов, встречаются нечасто, хотя у некоторых пациентов эти симптомы сохраняются. Несколько пациентов также сообщали о боли в груди, которую можно вылечить с помощью отдыха и простых анальгетиков.
Туман в голове
Кроме того, некоторые пациенты также жаловались на забывчивость, поскольку они не могли вспомнить имена или выполнить простые мыслительные задачи в течение нескольких минут, что было вызвано спутанностью сознания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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