Астенический синдром после вируса: как помочь организму?

«Огромное значение в период восстановления имеет питание. Добавьте в рацион легко усваивающиеся белки, яйца (лучше перепелиные), творог в виде пасты, рыба, мясо птицы. Пребиотики для восстановления микробиоты после препаратов (печеные яблоки, тыква, квашеная капуста)», — говорит эксперт.

Дословный перевод слова «астения» — бессилие. Соответственно, астенический синдром проявляется в виде хронической усталости, нехватки сил, перепадов настроения вплоть до депрессивных. Довольно часто такие состояния ослабления и полного истощения, как эмоционального, так и физического, возникают на фоне перенесенных вирусных инфекций.Не забываем о физической активности, даже если совсем нет сил. Когда мы двигаемся, наши клетки «дышат». Но интенсивность нагрузок увеличиваем не сразу, а постепенно. Начинать можно с пеших прогулок, ходьбы по 30 минут в день в свободном темпе без одышки.Эффект вы ощутите уже через две недели. Физическая активность также способствует выработке серотонина — гормона радости.Пить энергетики для повышения работоспособности и уровня энергии доктор не рекомендует. Они еще больше истощат ваш организм, который и так испытывает дефицит ресурсов.Обязательно восполняем дефицит витаминов и минералов. Для укрепления иммунитете можно также использовать растительные препараты на основе родиолы, пихты, элеутерококка. Они придадут бодрости. Ромашка, пассифлора, валериана помогут успокоиться.Янтарная кислота, рибоксин, витамин В3 назначают при головных болях. Эти нутриенты помогут запустить метаболические процессы в организме, благотворно влияют на клеточное дыхание.На постоянной основе доктор рекомендует принимать витамин Д, омега-3, магний. Цинк принимаем курсами. Передозировки нежелательны.Психологи рекомендуют как можно чаще обнимать человека, который переживает астенический синдром.