Как перестать переедать при сахарном диабете?

«Одна из причин переедания при диабете — падения сахара в крови, которое возникает из-за слишком редкого питания. Промежутки между приемами пищи большие, и сахар падает. Идёт выброс кортизола, адреналина и норадреналина. Печень выбрасывает гликоген, возникает дикое чувство голода», — говорит эксперт.

Чтобы перестать объедаться, нужно прежде всего понять причины. Их может быть несколько.Также переедание может быть результатом неправильно подобранной терапии сахарного диабета. Как правило, чаще речь идет о слишком высоких дозах назначенных для лечения препаратов.Огромное значение имеет и режим питания, состав вашего рациона. Например, если в нем мало белка, который является основным стройматериалом для организма, вам будет постоянно хотеться есть.Углеводы также необходимы организму, но нужно отдавать предпочтение медленным, сложным. Без углеводов сахар будет падать постоянно, вызывая ощущение голода. В результате вы будете есть постоянно.Неконтролируемое питание также вызывает нарушение пищевых привычек и поведения. Когда белков и медленных углеводов мало, а простых углеводов много, в добавок нехватка витаминов и минералов — дает сбой вся пищевая цепочка.Как же остановить этот процесс поглощения еды? В первую очередь, контролируйте сахар в крови. Не допускайте резких скачков, это залог того, что голод наконец-то станет контролируемым.Если хотите сделать перекус, запланируйте его перед физической нагрузкой. Это позволит избежать гипогликемии.Питайтесь полноценно. В рационе должны быть белки, углеводы, жиры, минералы, витамины.Подбирайте вместе с доктором качественные методы терапии, которая поможет удерживать сахар на одном уровне, без резких перепадов.