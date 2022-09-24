Диетолог рассказала об особенностях интервального голодания: кому подходит этот метод питания?

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часы на столе

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала о том, что такое интервальное голодание, кому оно подходит, а кому лучше воздержаться от этого метода.

«Интервальное голодание — метод питания, при котором сутки или целая неделя делятся на 2 временных промежутка, в один из которых вы едите, а в другой голодаете. Вот и вся суть», — говорит доктор.

Чаще всего используется схема 16/8 (16 часов голодаете, в 8-часовой промежуток можно есть). При таком распорядке исключается один прием пищи — завтрак или ужин. То есть выдержать достаточно просто.

Но есть ли вообще смысл в такой схеме питания? Популярность интервальному голоданию принесли исследования ученыого Есинори Осуми, который открыл механизм аутофагии. Суть его заключается в том, что при определенных условиях включаются молекулярные механизмы и клетки начинают переваривать свои компоненты. Создать эти условия как раз и помогает интервальное голодание.

При этом доктор отмечает, что худеть при интервальном голодании нам помогает не сам голод, а только дефицит калорий, которые он создает в результате меньшего потребления пищи. Минус один прием пищи — значит минус определенное количество калорий. Все просто.

Если же в отведенные для приема пищи часы объедаться и наверстывать упущенное, никакого эффекта не будет — вы не начнете худеть.

Кому эксперт не рекомендует интервальное голодание? Тем, кто активно занимается спортом и не может жить без завтраков и ужинов. Например, вы очень рано встаете или, наоборот, поздно ложитесь спать. Третий прием пищи вам будет просто необходим.

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Если вы решили перейти на интервальное голодание, прежде чем начать, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, желательно с врачом.

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Для наибольшей эффективности и минимизации возможных негативных последствий, доктор рекомендует сочетать ИГ с «методом тарелки», о котором мы писали ранее.
Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
Здоровье
Диетолог-эндокринолог
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