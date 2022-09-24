Отек одной конечности может быть признаком лимфедемы: врач Нимаев

«Лимфедема, или слоновость – это отек, связанный с нарушением функции лимфатических сосудов. В этом случае в коже и в межклеточном пространстве накапливается не просто вода, а вода, в которой содержится большое количество белков», - сказал Нимаев, беседуя с «Газетой.Ru».

«Лимфедема вызывает не только косметические изменения, но и серьезный физический дискомфорт из-за сильного увеличения объема пораженных конечностей», - добавил Нимаев.