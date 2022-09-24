Отек одной конечности может быть признаком лимфедемы: врач Нимаев
Лимфедема или слоновость может выражаться внешним симптомом в виде отека одной конечности, руки иди ноги, об этом рассказал в интервью врач лимфолог Вадим Нимаев.
Медик сообщил, что при возникновении внезапного отека в одной ноге или руке у человека можно заподозрить лимфедему.
«Лимфедема, или слоновость – это отек, связанный с нарушением функции лимфатических сосудов. В этом случае в коже и в межклеточном пространстве накапливается не просто вода, а вода, в которой содержится большое количество белков», - сказал Нимаев, беседуя с «Газетой.Ru».
Специалист объяснил, что из-за возникающего в этом случае высокобелкового отека могут происходить специфические изменения в структуре подкожной клетчатки. Их последствием, в свою очередь, становится фиброз.
«Лимфедема вызывает не только косметические изменения, но и серьезный физический дискомфорт из-за сильного увеличения объема пораженных конечностей», - добавил Нимаев.
По словам медработника, слоновость можно сравнить с диабетом – данное состояние тоже является неизлечимым, требует постоянного контроля и соблюдения определенных правил в образе жизни, некоторых ограничений.
Нимаев проинформировал, что лимфедема может возникнуть после перенесенной инфекции, воспалительного процесса укуса насекомого или травмы. Иногда она бывает врожденной.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое ощущение может возникать как симптом, указывающий на рак кишечника.
Вадим Нимаев
Здоровье
руководитель лаборатории оперативной лимфологии и лимфодетоксикации НИИ клинической и экспериментальной лимфологии
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