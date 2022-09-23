Симптомы рака кишечника: чувство потребности, которое не проходит после туалета
Ощущение в необходимости опорожнения, которое «не облегчается посещением туалета», может быть симптомом колоректального рака.
При развитии рака кишечника в работе органа могут произойти некоторые изменения. По данным American Cancer Society (Американское онкологическое общество), одним из признаков данного заболевания является чувство потребности, которое не проходит после туалета –
«ощущение, что нужно опорожнить кишечник, которое не облегчается и после посещения туалета».
В сущности, констатируют онкологи, любые изменения в привычках кишечника, такие как диарея, запор или сужение стула, которые продолжаются более нескольких дней», также должны быть исследованы у врача на возможный рак.
Другие признаки, на которые они советуют обращать внимание, включают:
- Ректальное кровотечение с ярко-красной кровью.
- Кровь в стуле, из-за чего стул может выглядеть темно-коричневым или черным.
- Спазмы или боль в животе.
- Слабость, усталость.
- Непреднамеренная потеря веса.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые ощущения, возникающие утром после пробуждения, могут говорить о проблемах со здоровьем.
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