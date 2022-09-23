Симптомы рака кишечника: чувство потребности, которое не проходит после туалета

«ощущение, что нужно опорожнить кишечник, которое не облегчается и после посещения туалета».

Ректальное кровотечение с ярко-красной кровью.

Кровь в стуле, из-за чего стул может выглядеть темно-коричневым или черным.

Спазмы или боль в животе.

Слабость, усталость.

Непреднамеренная потеря веса.