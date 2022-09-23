Симптомы рака кишечника: чувство потребности, которое не проходит после туалета

32 Фото: https://unsplash.com/photos/Sss9uGhSiPw
туалетная бумага

Ощущение в необходимости опорожнения, которое «не облегчается посещением туалета», может быть симптомом колоректального рака.

При развитии рака кишечника в работе органа могут произойти  некоторые изменения. По данным American Cancer Society (Американское онкологическое общество), одним из признаков данного заболевания является чувство потребности, которое не проходит после туалета –

«ощущение, что нужно опорожнить кишечник, которое не облегчается и после посещения туалета».

В сущности, констатируют онкологи, любые изменения в привычках кишечника, такие как диарея, запор или сужение стула, которые продолжаются более нескольких дней», также должны быть исследованы у врача на возможный рак.

Возможно, это рак кишечника: когда идти к врачу, заметив изменения?


Другие признаки, на которые они советуют обращать внимание, включают:
  • Ректальное кровотечение с ярко-красной кровью.
  • Кровь в стуле, из-за чего стул может выглядеть темно-коричневым или черным.
  • Спазмы или боль в животе.
  • Слабость, усталость.
  • Непреднамеренная потеря веса.
Важно отметить, что у большинства людей с этими симптомами нет рака кишечника. Тем не менее, следует обратиться к врачу общей практики и поговорить об обследовании, если какие-либо из указанных симптомов наблюдаются в течение трех или более недель.

Определенное ощущение при посещении туалета может быть признаком рака кишечника


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые ощущения, возникающие утром после пробуждения, могут говорить о проблемах со здоровьем.
Читать MedikForum.ru в
Симптомы рака кишечника: изменения стула, возникающие из-за опухоли
Рак кишечника: изменения стула, которые могут сигналить о заболевании
Колоректальный рак: некоторые изменения стула указывают на растущую опухоль
Теги : рак кишечника, симптомы рака, здоровье кишечника