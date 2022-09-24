Что делать, если сильно болит голова и горло?

«Причины воспалительных заболеваний ротоглотки могут быть разные, в том числе бактериальная или вирусная инфекция. Но в любом случае одним из самых эффективных средств, которые можно назначить без осмотра врача является полоскание. Можно делать его с хлоргексидином, соком алоэ, солью или содой», — говорит доктор.

Воспалительные заболевания ротоглотки, причиной которой являются вирусные или бактериальные инфекции, чаще всего проявляются такими знакомыми всем симптомами, как головная боль и боль в горле.Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие меры экстренной помощи наиболее эффективны в данной ситуации.Вполне совместимо с полосканием рассасывание леденцов или пастилок с шалфеем, эвкалиптом. Также достаточно эффективны разнообразные спреи для орошения больного горла.Головная боль в данном случае является симптомом, она появляется в следствии интоксикации организма. Чтобы нейтрализовать действие токсинов, пейте больше теплой воды. Можно добавить в нее лимон.Если головная боль после принятых мер не проходит, можно также выпить обезболивающее средство, которое есть в вашей домашней аптечке.Если вы подозреваете, что у вас ангина, не затягивайте и не занимайтесь самолечением. Последствия и осложнения после ангины могут быть весьма опасны для вашего будущего здоровья.