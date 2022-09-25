Газированная вода: польза или вред?
Какие нападки только не звучат в адрес газированной воды! Действительно ли она так вредна, рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.
Существует достаточно распространенное мнение, что газированная вода плохо сказывается на состоянии костей. Однако результаты последних проведенных исследований говорят, что это не так.
⠀
«Обычная газированная вода не влияет на здоровье костей. В контролируемом исследовании с участием женщин в постменопаузе употребление 1 литра газированной воды, богатой натрием, ежедневно в течение 8 недель приводило к лучшему удержанию кальция, чем при употреблении простой воды», — отмечает эксперт.⠀
Доктор отмечает, что несмотря на звучащие периодически заявления,⠀нет весомой доказательной базы, что газированная вода приносит вред организму. Отметим, что речь в данном случае идет не о сладких газированных напитках, а об обычной газировке.
Также нет оснований переживать о здоровье костей и зубов из-за регулярного потребления газированной воды. Более того, газированная вода (не сладкая!) способствует улучшению пищеварения и сбросу лишнего веса.
⠀
Если вам по вкусу газированная вода, мы можете спокойно ее пить. Нет никаких оснований отказываться. В целом она оказывает благотворный эффект на организм.⠀
Многие люди предпочитают газированную воду обычной, потому что она имеет более приятый вкус, пузырьки создают интересное ощущение во рту.
Отдавайте предпочтение минеральным слабо- или среднегазированным водам. Такая вода обогащена магнием и калием, а значит, пользы от ее потребления будет больше.
Ольга Бокерия
Здоровье
Кардиолог
Оставить комментарий