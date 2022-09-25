Газированная вода: польза или вред?

«Обычная газированная вода не влияет на здоровье костей. В контролируемом исследовании с участием женщин в постменопаузе употребление 1 литра газированной воды, богатой натрием, ежедневно в течение 8 недель приводило к лучшему удержанию кальция, чем при употреблении простой воды», — отмечает эксперт.

Существует достаточно распространенное мнение, что газированная вода плохо сказывается на состоянии костей. Однако результаты последних проведенных исследований говорят, что это не так.Доктор отмечает, что несмотря на звучащие периодически заявления,⠀нет весомой доказательной базы, что газированная вода приносит вред организму. Отметим, что речь в данном случае идет не о сладких газированных напитках, а об обычной газировке.Также нет оснований переживать о здоровье костей и зубов из-за регулярного потребления газированной воды. Более того, газированная вода (не сладкая!) способствует улучшению пищеварения и сбросу лишнего веса.Если вам по вкусу газированная вода, мы можете спокойно ее пить. Нет никаких оснований отказываться. В целом она оказывает благотворный эффект на организм.⠀Многие люди предпочитают газированную воду обычной, потому что она имеет более приятый вкус, пузырьки создают интересное ощущение во рту.Отдавайте предпочтение минеральным слабо- или среднегазированным водам. Такая вода обогащена магнием и калием, а значит, пользы от ее потребления будет больше.