Особенности экстренной контрацепции: когда можно и когда нельзя?

«К экстренной ситуации относится разрыв презерватива, пропуск приема противозачаточных таблеток или опоздание приема для кормящих мам, неудачно прерванный половой акт, выпадение внутриматочной спирали, изнасилование», — говорит доктор.

Экстренная контрацепция, как можно догадаться из ее названия, применима только в экстренных случаях. На постоянной основе пользоваться этим методом нельзя!Прибегнуть к способам ЭК в перечисленных ситуациях можно в течение 5 дней после контакта. Но чем быстрее вы воспользуетесь одним из методов, тем больше вероятность, что предотвратить беременность получится. Соответственно, чем позже — тем выше риск забеременеть.По прошествии 120 часов ни один из методов уже не поможет!Чаще всего в качестве экстренного противодействия нежелательной беременности применяют медь-содержащую спираль. Этот метод рекомендован ВОЗ.Также существуют несколько видов гормональных препаратов. Какой подойдет именно вам, лучше проконсультироваться с гинекологом. Они эффективны при условии использования в течение 1-3 суток после контакта.В качестве профилактики методы экстренной контрацепции запрещены! Они могут нанести вред вашему здоровью.