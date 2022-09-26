Особенности экстренной контрацепции: когда можно и когда нельзя?
Врач-гинеколог Татьяна Илюхина рассказала, когда допустима экстренная контрацепция, насколько она результативна и когда ее можно применять.
Экстренная контрацепция, как можно догадаться из ее названия, применима только в экстренных случаях. На постоянной основе пользоваться этим методом нельзя!
«К экстренной ситуации относится разрыв презерватива, пропуск приема противозачаточных таблеток или опоздание приема для кормящих мам, неудачно прерванный половой акт, выпадение внутриматочной спирали, изнасилование», — говорит доктор.
Прибегнуть к способам ЭК в перечисленных ситуациях можно в течение 5 дней после контакта. Но чем быстрее вы воспользуетесь одним из методов, тем больше вероятность, что предотвратить беременность получится. Соответственно, чем позже — тем выше риск забеременеть.
По прошествии 120 часов ни один из методов уже не поможет!
Чаще всего в качестве экстренного противодействия нежелательной беременности применяют медь-содержащую спираль. Этот метод рекомендован ВОЗ.
Также существуют несколько видов гормональных препаратов. Какой подойдет именно вам, лучше проконсультироваться с гинекологом. Они эффективны при условии использования в течение 1-3 суток после контакта.
В качестве профилактики методы экстренной контрацепции запрещены! Они могут нанести вред вашему здоровью.
Татьяна Илюхина
Здоровье
Гинеколог
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