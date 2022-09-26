Нутрициолог рассказала о пользе сока алоэ

108 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d-%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%8d-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5-2163120/
алоэ

Нутрициолог Елена Суханова рассказала, какую пользу здоровью может принести сок алоэ и когда его можно применять.

Алоэ популярно во многих странах. Например, китайцы принимают его при проблемах с ЖКТ. На Кубе с помощью алоэ лечат простуду. Согласно аюрведе, растение входит в топ-3 лидеров по избавлению от воспалений.

«Чем для нас полезен сок алоэ? Он повышает общую неспецифическую резистентность организма, имеет противовоспалительный эффект, проявляет адаптогенные действия при шоке, стрессе и аллергии, за счет способности связывать гистамин, который выделяется при этих состояниях», — говорит эксперт.

Также алоэ помогает повысить устойчивость слизистых оболочек кишечника к различным агрессивным агентам. Растение подавляет рост грибов и бактерий.

Сок алоэ имеет слабительный эффект, поэтому эффективен при лечении запоров. Действует мягко, в течение 8 часов.

Убирает спазмы в ЖКТ, отличается обволакивающим эффектом, чем благотворно влияет на состояние слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта.

Алоэ также обладает желчегонными свойствами, помогает ускорить обменные процессы. При одновременном приеме сока алоэ с витаминами С и Е биодоступность витаминов значительно увеличивается.

Если вы страдаете от желчно-каменной болезни, то вам сок алоэ противопоказан. Применять его можно только после консультации с доктором.

Масло гхи: нутрициолог рассказала о его пользе для здоровья


Противопоказанием также являются воспаления в органах малого таза, при сильных менструальных кровотечениях, при беременности и простатите.

Малышева раскрыла неожиданную опасность алоэ: повышает риск рака


Оптимальный метод приема — в разбавленном виде с теплой водой натощак. Достаточно 1-2 столовых ложек сока на стакан воды.
Елена Суханова
Елена Суханова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
Читать MedikForum.ru в
Врач эндокринолог рассказала, от каких болезней помогает алоэ вера
5 удивительных плюсов Алоэ вера
Сок алоэ вера очищает кожу и снижает воспаления
Теги : Елена Суханова, польза алоэ, сок алоэ