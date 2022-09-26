Нутрициолог рассказала о пользе сока алоэ

«Чем для нас полезен сок алоэ? Он повышает общую неспецифическую резистентность организма, имеет противовоспалительный эффект, проявляет адаптогенные действия при шоке, стрессе и аллергии, за счет способности связывать гистамин, который выделяется при этих состояниях», — говорит эксперт.

Алоэ популярно во многих странах. Например, китайцы принимают его при проблемах с ЖКТ. На Кубе с помощью алоэ лечат простуду. Согласно аюрведе, растение входит в топ-3 лидеров по избавлению от воспалений.Также алоэ помогает повысить устойчивость слизистых оболочек кишечника к различным агрессивным агентам. Растение подавляет рост грибов и бактерий.Сок алоэ имеет слабительный эффект, поэтому эффективен при лечении запоров. Действует мягко, в течение 8 часов.Убирает спазмы в ЖКТ, отличается обволакивающим эффектом, чем благотворно влияет на состояние слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта.Алоэ также обладает желчегонными свойствами, помогает ускорить обменные процессы. При одновременном приеме сока алоэ с витаминами С и Е биодоступность витаминов значительно увеличивается.Если вы страдаете от желчно-каменной болезни, то вам сок алоэ противопоказан. Применять его можно только после консультации с доктором.Противопоказанием также являются воспаления в органах малого таза, при сильных менструальных кровотечениях, при беременности и простатите.Оптимальный метод приема — в разбавленном виде с теплой водой натощак. Достаточно 1-2 столовых ложек сока на стакан воды.