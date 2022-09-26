Признаки рака: многие люди не смотрят на цвет мочи – это неправильно

«Осведомленность о раке мочевого пузыря является очень низкой. Более половины опрошенных сказали, что они не знали, что изменение цвета их мочи или присутствие крови может говорить о наличии опухоли».

«Кровь в моче (гематурия) – наиболее распространенный симптом рака мочевого пузыря. В этом случае можно заметить полосы крови в моче или ее коричневый оттенок», - подчеркивают эксперты.

Потребность в более частом мочеиспускании.

Внезапные позывы к мочеиспусканию.

Жжение при мочеиспускании.

Боль в области таза.

Боль в костях.

Непреднамеренная потеря веса.

Отек ног.