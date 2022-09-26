Признаки рака: многие люди не смотрят на цвет мочи – это неправильно

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посещение туалета

Признаками рака могут быть изменения, затрагивающие мочеиспускание, однако они часто игнорируются людьми.

Медики констатируют, что рак может поражать практически любой участок тела, в том числе влиять на выделительную систему, на то, как организм избавляется от переработанных или потенциально опасных веществ. Это включает также изменения в том, как организм выводит отходы или материал, который ему больше не нужен, в виде мочи или фекалий. 

В частности, по таким изменениям можно заподозрит развитие рака мочевого пузыря, об этом сообщила британская организация по борьбе с раком Cancer Research UK.

Согласно ее данным, отдельные признаки данного типа рака проявляются при посещении туалета, – это изменение цвета мочи или присутствие в ней крови. Но эксперты констатируют: многие люди не смотрят на цвет мочи и не придают значения другим ее характеристикам, и это неправильно.

Врачи из Великобритании перечислили признаки рака мочевого пузыря


«Осведомленность о раке мочевого пузыря является очень низкой. Более половины опрошенных сказали, что они не знали, что изменение цвета их мочи или присутствие крови может говорить о наличии опухоли».

Кроме того, результаты опроса показали, что до 75 процентов людей не всегда проверяют свою мочу на изменение цвета, а 22 процента вообще никогда не рассматривают свою мочу. С таким отношением к собственному телу пациенты могут упустить свой шанс своевременно заметить резко рак и начать лечение, предупреждают врачи.

Анализ мочи поможет быстро диагностировать рак


«Кровь в моче (гематурия) – наиболее распространенный симптом рака мочевого пузыря. В этом случае можно заметить полосы крови в моче или ее коричневый оттенок», - подчеркивают эксперты.

Другие симптомы, которые они советуют замечать, включают:
  • Потребность в более частом мочеиспускании.
  • Внезапные позывы к мочеиспусканию.
  • Жжение при мочеиспускании.
  • Боль в области таза.
  • Боль в костях.
  • Непреднамеренная потеря веса.
  • Отек ног.
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