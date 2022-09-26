Пандемия вызвала всплеск близорукости у детей
Во время коронавирусной пандемии резко увеличилось количество близоруких детей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Огайо.
С возобновлением нормальных уроков в школах после отмены коронавирусных ограничений офтальмологи поразились тому, насколько выросло количество близоруких детей. Некоторые врачи даже признаются, что не знают, что с этим делать, поскольку пандемия затронула огромное количество детей и подростков значительно сильнее в плане зрения, чем это ожидалось. И особенно подобное актуально именно в отношении близорукости.
Авторы связывают это с тем, что во время изоляции находящиеся дома дети не отлипали от экранов смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров, что крайне негативно сказывалось на их зрении. При этом свои устройства они держали всё ближе к лицу, что повышало вероятность развития близорукости. Менее очевидная проблема - нехватка солнечного света из-за ограничений по прогулкам в периоды карантина. Детским глазам нужно хотя бы два часа солнечного света в день.
Именно поэтому всё большему количеству учеников начальной школы теперь требуются очки, а распространённость близорукости выросла в три раза. Исследование с участием 120 000 детей показало, что самый большой всплеск близорукости отмечен в возрастной категории от 6 до 8 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Огайо
Здоровье
американский государственный исследовательский университет, расположенный в кампусе в 7,5 кв. км. в городе Атенс, штат Огайо
Оставить комментарий