Что будет, если пить два литра колы каждый день?

«Очевидно, что жители этого мексиканского штата-рекордсмена плохо информированы о том, что кока-кола может сотворить с организмом. В этом штате, Чиапос, сахарный диабет является второй по частоте причиной смерти после болезней сердца», — говорит доктор Эрик Берг.

Возможно, причина кроется как раз в таком массовом потреблении кока-колы?Два литра колы — это 200 грамм сахара или 52 чайные ложки сахара каждый день. Только вдумайтесь в эту цифру! И это только из колы, а ведь в их рационе наверняка есть и другие сладости, углеводы.Человек может выпить очень много такого напитка, но так и не почувствовать насыщения. У фруктозной части сахара есть особенность — с точки зрения печени это очень похоже на употребление алкоголя. Печень вынуждена разбираться с этой фруктозой, что создает массу проблем.И речь идет не только о жирной печени, но и о инсулинорезистентности, что влечет за собой целую вереницу проблем.В свою очередь, глюкоза — это пустые углеводы, которые истощают кальций, витамин С, В1, В3, цинк, магний и калий.Признаки дефицита калия — учащенный пульс, мышечная слабость. Из-за нехватки калия случается даже паралич нижних конечностей, а также аритмия, повышенное давление, запоры.В составе кока-колы есть еще ортофосфорная кислота. Ее добавляют, как ароматизатор и средство против бактерий, плесени. Но это едкое вещество способно разъедать кости и зубы, вызывает кариес.Кислота также повышает риск развития остеопороза, тормозит усвоение цинка и железа.Содержащийся в составе колы карамельный краситель создает конечные продукты гликирования, они возникают, когда вы смешиваете белки или жиры с сахарами. После чего белки и жиры уже нельзя использовать. Это связано с массой хронических, дегенеративных заболеваний, а еще это маркер старения.Трудно придумать более смертоносную комбинацию ингредиентов, чем в коле. В этом напитке вообще нет ничего, что могло бы принести вам хоть какую-то пользу.