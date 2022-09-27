Что будет, если пить два литра колы каждый день?
В Мексике есть штат, жители которого выпивают в среднем 2 литра колы в день. Это в пять раз больше среднего потребления колы по Мексике в целом, которая является мировым лидером по потреблению этого напитка.
«Очевидно, что жители этого мексиканского штата-рекордсмена плохо информированы о том, что кока-кола может сотворить с организмом. В этом штате, Чиапос, сахарный диабет является второй по частоте причиной смерти после болезней сердца», — говорит доктор Эрик Берг.
Возможно, причина кроется как раз в таком массовом потреблении кока-колы?
Два литра колы — это 200 грамм сахара или 52 чайные ложки сахара каждый день. Только вдумайтесь в эту цифру! И это только из колы, а ведь в их рационе наверняка есть и другие сладости, углеводы.
Человек может выпить очень много такого напитка, но так и не почувствовать насыщения. У фруктозной части сахара есть особенность — с точки зрения печени это очень похоже на употребление алкоголя. Печень вынуждена разбираться с этой фруктозой, что создает массу проблем.
И речь идет не только о жирной печени, но и о инсулинорезистентности, что влечет за собой целую вереницу проблем.
В свою очередь, глюкоза — это пустые углеводы, которые истощают кальций, витамин С, В1, В3, цинк, магний и калий.
Признаки дефицита калия — учащенный пульс, мышечная слабость. Из-за нехватки калия случается даже паралич нижних конечностей, а также аритмия, повышенное давление, запоры.
В составе кока-колы есть еще ортофосфорная кислота. Ее добавляют, как ароматизатор и средство против бактерий, плесени. Но это едкое вещество способно разъедать кости и зубы, вызывает кариес.
Кислота также повышает риск развития остеопороза, тормозит усвоение цинка и железа.
Содержащийся в составе колы карамельный краситель создает конечные продукты гликирования, они возникают, когда вы смешиваете белки или жиры с сахарами. После чего белки и жиры уже нельзя использовать. Это связано с массой хронических, дегенеративных заболеваний, а еще это маркер старения.
Трудно придумать более смертоносную комбинацию ингредиентов, чем в коле. В этом напитке вообще нет ничего, что могло бы принести вам хоть какую-то пользу.
Эрик Берг
Здоровье
Эксперт по кето-диете, специалист по интервальному голоданию
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