Что делать, если вес стоит на месте?

Возможно, вы слишком много едите. Причем вы можете даже сами не догадываться об этом. Где-то лишняя ложка меда, сахара, латте и так далее. За день набегает приличный перебор по калориям.Что делать? Начать вести пищевой дневник и записывать в него буквально все, что попадает в ваш рот. Только тогда все станет предельно ясно.Вторая причина, как бы это было не удивительно, — вы слишком мало едите. Питаясь на 800-1000 калорий в сутки, можно замедлить обмен веществ, и тогда вес тоже встанет.Решение — вести дневник питания, добавить приемы пищи. И ждать.Третье — вы едите не то, что нужно. Если в вашей диете не хватает белков, жиров или углеводов, а также клетчатки — о здоровом похудении даже не думайте.Выход — обратите внимание на здоровое питание, сделайте рацион более сбалансированным, не бойтесь жиров и хлеба.Возможно, вы слишком строги к себе? Не нужно держать организм в постоянном напряжении и стрессе. Дайте ему иногда расслабиться. Долька шоколада или один зефир в сутки не сделает вас толстой.Иногда мы худеем долго. Причина в том, что даже на калорийности 1400-1600 ккал вес может застопориться на одном месте. Организм просто адаптировался и это нормально.Подождите, иногда нужно запастись терпением. Попробуйте изменить тип питания или тип физинагрузки. Если не помогает — пробуйте перерыв в диете. Повысьте калорийность рациона, но при этом продолжайте питаться здоровыми продуктами