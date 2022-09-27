Что делать, если вес стоит на месте?

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диета

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова назвала наиболее распространенные причины, которые препятствуют избавлению от лишнего веса.

Возможно, вы слишком много едите. Причем вы можете даже сами не догадываться об этом. Где-то лишняя ложка меда, сахара, латте и так далее. За день набегает приличный перебор по калориям.

Что делать? Начать вести пищевой дневник и записывать в него буквально все, что попадает в ваш рот. Только тогда все станет предельно ясно.

Вторая причина, как бы это было не удивительно, — вы слишком мало едите. Питаясь на 800-1000 калорий в сутки, можно замедлить обмен веществ, и тогда вес тоже встанет.

Решение — вести дневник питания, добавить приемы пищи. И ждать.

Третье — вы едите не то, что нужно. Если в вашей диете не хватает белков, жиров или углеводов, а также клетчатки — о здоровом похудении даже не думайте.

Выход — обратите внимание на здоровое питание, сделайте рацион более сбалансированным, не бойтесь жиров и хлеба.

Возможно, вы слишком строги к себе? Не нужно держать организм в постоянном напряжении и стрессе. Дайте ему иногда расслабиться. Долька шоколада или один зефир в сутки не сделает вас толстой.

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Иногда мы худеем долго. Причина в том, что даже на калорийности 1400-1600 ккал вес может застопориться на одном месте. Организм просто адаптировался и это нормально.

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Подождите, иногда нужно запастись терпением. Попробуйте изменить тип питания или тип физинагрузки. Если не помогает — пробуйте перерыв в диете. Повысьте калорийность рациона, но при этом продолжайте питаться здоровыми продуктами
Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
Здоровье
Диетолог-эндокринолог
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Теги : Альбина Комиссарова, вес стоит, похудение
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