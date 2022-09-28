Проблемы с мочеиспусканием: где искать причину?

«Есть и другие причины, которые могут повлечь за собой нарушение мочеиспускания. Например, заболевания малого таза (соматические патологии), с ними идём на приём к урологу, хирургу или гинекологу», — говорит доктор.

Существует целый ряд неврологических заболеваний, при которых возможно появление столь деликатной проблемы. Это и болезни спинного или головного мозга, различные опухоли и травмы, последствия инсульта, поражение нервной ткани.Если речь идет о недержании мочи у детей, то в этом случае, как правило, имеем дело с функциональными расстройствами. С ними справляются неврологи и психиатры.Нарушение мочеиспускания может также быть следствием стресса, патологий предстательной железы, цистита. Часто имеют место болезни внутренних органов.Недержание может проявляться, как побочный симптом от употребления лекарственных препаратов (например, гипотензивные, которые пьют для понижения давления).Не стоит сбрасывать со счетом и такой фактор, как слабость мышц тазового дна. С этой проблемой часто сталкиваются женщины в возрасте 35-40+. Этот «недуг» эффективно убирается с помощью регулярной интимной гимнастики.Поскольку факторов, влияющих на возникновение такой проблемы, как нарушенное мочеиспускание довольно много, не стоит пытаться разобраться с ней самостоятельно. При возникновении симптомов лучше сразу обратиться к врачу.