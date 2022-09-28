Как микрофлора кишечника влияет на похудение?

«В норме здоровая флора способствует синтезу витаминов группы В, К и некоторых аминокислот. При патогенной микрофлоре синтез этих веществ нарушается и возникают дефициты, и тогда просыпается жор», — говорит эксперт.

Мало кто знает о том, что одной из причин того, что лишний вес не уходит, является патогенная микрофлора.Кроме того, зловредные бактерии, живущие в кишечнике, отрицательно влияют на обмен холестерина, а это в свою очередь может вызвать закупорку сосудов и атеросклероз.⠀⠀Когда патогенный микробиом берет верх в нашем ЖКТ, страдает и в целом вся иммунная система организма. Она слабеет, кишечник становится уже магнитом для вредных бактерий и микроорганизмов.И тогда частыми становятся запоры, вздутие в животе, газы.⠀А поскольку микрофлора участвует в обмене жиров, липидный обмен под влиянием вредных бактерий и грибков проходит уже не так гладко, в результате чего нередко развивается ожирение.Как препятствовать этим процессам? Как не дать патогенной микрофлоре никаких шансов? В первую очередь, это контроль питания. Основной корм для вредных бактерий — это простые углеводы (сладкое, мучное). Также они любят трансжиры, нитраты, красители, консерванты.Разрушить полезную микрофлору помогают и антибиотики, которые убивают все бактерии на своем пути, и хорошие, и плохие. То же самое можно сказать о гормональной и химиотерапии.Злоупотребление детоксами (к примеру, прием слабительных) и другие виды агрессивных чисток также оказывают не самое благотворное воздействие на состояние кишечника.