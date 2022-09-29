Печень — серый кардинал жирового обмена

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Можно ли улучшить состояние печени с помощью питания, а не таблеток и медикаментов? На этот вопрос ответила нутрициолог-диетолог Любовь Пищалкина.

Сбои в работе печени ни к чему хорошему не приводят. Рано или поздно эти нарушения скажутся на состоянии всего организма.

«Печень — это самая настоящая жиротопка. Она регулирует липидный (жировой) обмен, участвует в транспортировке жирных кислот, их хранении, поглощении и расщеплении. Также печень принимает участие в пищеварении жиров», — говорит специалист.

Если печенье слишком загружена, скорость процессов обмена веществ снижается, соответственно замедляется скорость сжигания поступающих с пищей жиров. Отсюда последствия в виде набора лишнего веса.

Печень также оказывает непосредственное влияние на уровень глюкозы в крови гормоны эстроген и тестостерон и на целый ряд других показателей.

При нарушении в функциях печени жировые отложения начинаются появляться чаще всего в районе живота. Заметили за собой такое? Значит, пора уделить серьезное внимание печени.

Итак, какие продукты помогут наладить и нормализовать работу печени? В первую очередь, это овощи: тыква, свекла, имбирь, артишок, морковь, вес виды капусты, лук и чеснок.

Также печень любит фрукты: грейпфрут, дыня, лимон, яблоки, сливы, зеленые бананы. Ягоды — подойдут все, но особенно клюква, черная смородина, несладкий виноград, облепиха.

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Из трав и отваров отдаем предпочтение зеленым чаям, кукурузным рыльцам, расторопше, овсяному отвару.

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Из других видов продуктов также рекомендован кефир, тунец, лосось, оливковое масло, куркума.
Любовь Пищалкина
Любовь Пищалкина
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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