Можно ли использовать яблоко в качестве перекуса?

«Разложим наш фрукт на молекулы: в 100 г яблока содержится 0,3 г растительного белка (организм не заметит), 0,2 г жира, 11, 4 г углеводов (а это агрессивный фруктовый сахар), 2,4 г клетчатки (мало на такое количество сахара) и 86 г воды», — говорит эксперт.

Чтобы дать оценку яблоку в данной «роли», нудно проанализировать его состав.Что касается витаминизации, от одного яблока чуда с иммунитетом не случится. Если же вы решите увеличить порцию, к примеру, вдвое, то и объем съеденного сахара тоже автоматически вырастет в два раза. Не забывайте об этом. При этом существенной пользы организм так и не получит.Это не значит, что нужно отказываться от яблок. Одно яблоко в день — вполне допустимо. Здесь важнее другой фактор — с чем вы будете его компановать в своем рационе.Если вы закусили яблоком после насыщенного белками и правильными жирами обеда — отличный десерт! Гораздо лучше конфет или выпечки. Для десерта яблоко имеет очень низкую калорийность.Если же яблоко — самостоятельный перекус или вообще основной прием пищи, то здесь есть вопросы. Поскольку яблоко для организма с молекулярной точки зрения — это почти чистый сахар, вряд ли такой перекус будет воспринят вашим организмом, как полезный.Вывод: в качестве перекуса яблоко использовать нежелательно, а в качестве завершающего десерта после сбалансированного обеда — рекомендовано.