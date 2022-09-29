Врач Агапкин назвал неочевидный признак больного сердца на ногтях

«При сердечной недостаточности цианоз ногтевых пластин действительно может быть симптомом», — заявил Агапкин.

Изменения в состоянии ногтей, по словам врача Агапкина, могут быть неочевидным признаком больного сердца. В частности, на проблемы в работе сердца указывает синий оттенок ногтевых пластин.Если в достаточно комфортной обстановке, не испытывая психологического или физического напряжения, человек замечает у себя посиневшие ногти, это может говорить о сердечной недостаточности, заметил медик.Становящиеся синими ногти иногда сигнализируют, что сердце не получает необходимого количества кислорода. Это может быть связано с его недостаточным функционированием, ослаблением, аритмией.Помимо того признаком больного сердца могут быть утолщенные ногти. Такое изменение может говорить, что нарушено периферическое кровообращение, и в пальцы не транспортируется в нужной мере кислород, доставляемый с кровью, – на это может влиять плохая работа сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стресс вредит сердцу, лишая организм важных для него минералов