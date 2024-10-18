Неочевидный симптом: врач Агапкин назвал постоянный кашель возможным указанием на рак щитовидки

Уплотнение (узел), прощупываемый на шее;

Увеличенные лимфоузлы в зоне шеи;

Покраснение лица (или участки красноты на лице);

Припухлость, возникающая спереди, в нижней части шеи;

Затрудненное дыхание;

Болезненность в передней части шеи;

Потеря веса.

Врач Агапкин назвал на съемках программы «О самом главном» неочевидный симптом опухоли щитовидной железы. Он отметил, что указанием на рак щитовидки может быть постоянный кашель, причем не обязательно сильный – человек может покашливать так, словно у него першит в горле. Кроме того, может происходить изменение с голосом, в котором появляется охриплость, грубоватость. Или могут возникать проблемы с глотанием, ощущение сдавленности в области шее, словно на нее давит тесная одежда. Подобные признаки возникают из-за растущего на щитовидке образования – опухоль при этом может давить на чувствительные нервные рецепторы.Взрослым людям врач посоветовал следить за состоянием шеи и обращаться за медицинской консультацией, если что-то кажется неправильным или тревожным.Также симптомами, которые могут указывать на рак щитовидной железы, бывают следующие изменения:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько высока вероятность того, что возникшие на щитовидной железе узлы переродятся в опухоль

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