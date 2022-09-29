Стресс вредит сердцу, лишая нужных минералов: терапевт Эбзеева
По словам врача терапевта Елизаветы Эбзеевой, под влиянием стресса действительно могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания.
Терапевт Эбзеева рассказала, что влияние стресса на организм может быть позитивным и негативным. В первом случае речь идет об эустрессе, при котором человек переживает в связи с положительными причинами (например, из-за рождения ребенка). Во втором – о дистрессе, истощающем защитный потенциал организма.
Именно в связи с дистрессом возникает подверженность различным заболеваниям, включая сосудистые и сердечные, – сообщила Эбзеева.
Медик объяснила, что такой стресс оказывается стимулирующим фактором для деятельности надпочечников, ответственных за образование гормонов. Содержание адреналина, норадреналина и кортизола (так называемых гормоны стресса) при этом может возрастать в несколько раз, создавая значительную перегрузку для сердца.
«В результате сердечно-сосудистая система начинает работать в усиленном режиме: учащается сердечный ритм, повышается артериальное давление, повышается активность свертывающей системы крови, что несет потенциальную опасность для развития тромбов», – предупредила специалист.
Врач добавила, что длительное воздействие стрессовых гормонов на организм ведет к интенсивной потере через почки таких важных для сердечной мышцы минералов, как магний и калий.
«Дефицит этих микроэлементов может привести к серьезным сердечно-сосудистым патологиям: повышению артериального давления, аритмии, риску развития инфаркта миокарда и инсульта» - констатировала эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ряд признаков на ногах могут говорить об опасно повышенном холестерине.
Елизавета Эбзеева
Здоровье
врач-терапевт, психотерапевт
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