Стресс вредит сердцу, лишая нужных минералов: терапевт Эбзеева

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стресс

По словам врача терапевта Елизаветы Эбзеевой, под влиянием стресса действительно могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания.

Терапевт Эбзеева рассказала, что влияние стресса на организм может быть позитивным и негативным. В первом случае речь идет об эустрессе, при котором человек переживает в связи с положительными причинами (например, из-за рождения ребенка). Во втором – о дистрессе, истощающем защитный потенциал организма.

Именно в связи с дистрессом возникает подверженность различным заболеваниям, включая сосудистые и сердечные, – сообщила Эбзеева.

Медик объяснила, что такой стресс оказывается стимулирующим фактором для деятельности надпочечников, ответственных за образование гормонов. Содержание адреналина, норадреналина и кортизола (так называемых гормоны стресса) при этом может возрастать в несколько раз, создавая значительную перегрузку для сердца.

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«В результате сердечно-сосудистая система начинает работать в усиленном режиме: учащается сердечный ритм, повышается артериальное давление, повышается активность свертывающей системы крови, что несет потенциальную опасность для развития тромбов», – предупредила специалист.
 
Врач добавила, что длительное воздействие стрессовых гормонов на организм ведет к интенсивной потере через почки таких важных для сердечной мышцы минералов, как магний и калий.

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«Дефицит этих микроэлементов может привести к серьезным сердечно-сосудистым патологиям: повышению артериального давления, аритмии, риску развития инфаркта миокарда и инсульта» - констатировала эксперт.

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Елизавета Эбзеева
Елизавета Эбзеева
Здоровье
врач-терапевт, психотерапевт
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Теги : болезни сердца, стресс, Елизавета Эбзеева