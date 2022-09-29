Стресс вредит сердцу, лишая нужных минералов: терапевт Эбзеева

Именно в связи с дистрессом возникает подверженность различным заболеваниям, включая сосудистые и сердечные, – сообщила Эбзеева.

«В результате сердечно-сосудистая система начинает работать в усиленном режиме: учащается сердечный ритм, повышается артериальное давление, повышается активность свертывающей системы крови, что несет потенциальную опасность для развития тромбов», – предупредила специалист.

«Дефицит этих микроэлементов может привести к серьезным сердечно-сосудистым патологиям: повышению артериального давления, аритмии, риску развития инфаркта миокарда и инсульта» - констатировала эксперт.