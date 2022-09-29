Какие анализы обязательно сдавать после 40 лет?

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анализ крови

Врач-гинеколог Екатерина Волкова перечислила анализы, которые обязательно нужно сдавать всем женщина в возрасте 40+.

40-летний возраст — это своего рода пограничный период, когда женщина еще вроде бы чувствует себя молодой, между тем «износ» организма уже может давать о себе знать. Появляется усталость, все чаще болит голова и совсем нет сил и бодрости вставать по утрам, сыпятся волосы и кожа уже не такая упругая, как в 30.

«Время идёт, проблемы копятся, невозможно больше откладывать обследование и думать, что все пройдёт само», — говорит доктор.

С чего начать обследование и на что обратить внимание? Один из пунктов в перечне обязательных анализов — гомоцистеин. Контроль этого показателя поможет предотвратить развитие атеросклероза, внезапное появление инсульта, инфаркта. Также вы сразу увидите, есть ли в организме нехватка витаминов группы В.

Второй важный показатель — эстрадиол. Это один из главных женских половых гормонов. Именно от него во многом зависит наш цикл, перепады эмоций и уровень сексуального влечения.

Если анализ покажет дефицит эстрадиола, важно понять причину. Они могут быть разными: от дисфункции яичников до хронического стресса.

Также сдаем гликированный гемоглобин. Он поможет понять, все ли в порядке с углеводным обменом, есть ли предрасположенность к сахарному диабету.

В каких случаях женщине нужно сдавать анализы крови на андрогены?


И напоследок общий белок. Он расскажет о том, как ваш организм справляется с аминокислотным обменом.

Какие анализы нужно ежегодно сдавать всем?


Конечно, это не все, а только базовые анализы, которые рекомендует доктор. В каждом конкретном случае может возникнуть необходимость в дополнительном обследовании.
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Здоровье
Гинеколог
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