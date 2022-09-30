Выбираем витамины и минералы: от каких препаратов лучше отказаться?

«Когда будете покупать добавки в аптеках или онлайн, не берите всё подряд, читайте состав, какая именно форма витамина в данном тюбике, коробке, спрее», — говорит специалист.

Нутрициолог Наталья Щеглова рассказала, какие формы витаминов и микроэлементов наиболее эффективно усваиваются и отличаются высокой биодоступностью, а от каких препаратов лучше вообще отказаться.Витамины могут быть представлены, как в биодоступной, то есть активной форме, так и в совершенно не усвояемой организмом форме.Один из самых востребованных — витамин Д. Оптимальная форма — холекальциферол. От эргокальциферола лучше отказаться.Железо — предпочтительные формы: фумарат, глицинат. Допустимы также пирофосфат, гидроксид полимальтозат. Не рекомендовано принимать карбонат и сульфат.Если вы решили восполнить резервы цинка, лучше всего подойдет пиколинат и глицинат. Оксиды, сульфаты и карбонаты оставляем на полке в аптеке.Еще один популярный элемент — селен. Предпочтение отдаем селенометионину. От селенита натрия отказываемся.Магний, в котором все так нуждаются сегодня! Оксид, карбонт — сразу нет. Цитрат, глицинат, малат, таурат — однозначно да.Витамин В9, известный как фолиевая кислота, лучше всего усваивается организмом в форме фолата или метилфолата.Витамин В6, который часто идет с ним в паре, выбираем в форме 5-р-5. Более распространенная и доступная форма пиридоксина не желательна, но в крайнем случае допустима.