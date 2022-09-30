Что такое нейропластичность и зачем ее тренировать?

«У каждого человека свой индивидуальный показатель нейропластичности. Хорошая новость в том, что эту способность можно тренировать и развивать», — говорит эксперт.

Если говорить не языком медицинских терминов, а простыми словами, то нейропластичность — это способность нервной системы приспосабливаться к переменчивым и непостоянным внешним обстоятельствам, а также способность к восстановлению после пережитых потрясений.Доктор делится неврологическими лайфхаками, которые благотворно влияют на нейропластичность нашего мозга.Правило № 1 — тренировка памяти. Учите новые слова (можно на иностранном языке), запоминайте наизусть номера телефонов, учите стихи и так далее. Если это делать постоянно, результаты появятся очень скоро.Правило № 2. Добавляйте в повседневную жизнь что-то новое. На бытовом уровне — делайте перестановку мебели, ходите непривычными маршрутами, учите языки. На более глобальном уровне — чаще путешествуйте, знакомьтесь с новыми людьми, осваивайте новые профессии.Правило № 3. Меняйте доминантную руку. Если вы правша и привыкли все делать правой рукой (чистить зубы, расчесываться, носить сумку, писать), поменяйте руку. Сначала вам будет очень неудобно, возможно, до агрессии. Но эти простые действия помогут вам сформировать новые нейронные связи.Занимайтесь спортом! Без физической активности нет здорового мозга. Всеми возможными способами «прокачивайте» мозг, загружайте его новыми нестандартными задачами, держите его в тонусе.Учитесь отдыхать и давать себе паузу. Отличный способ перезагрузки — медитация и сон.