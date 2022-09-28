Гинеколог рассказала, как правильно лечить цистит

«Как выжить? Как победить цистит? Если не помогает уже не первый курс антибиотиков по счету, возможно, вы сбились с правильного пути. Очень редко цистит вызван изолированно одной бактериальной инфекцией. Сдайте бак посев мочи, если там нет бактерий в высоких титрах, антибиотик не нужен», — говорит эксперт.

Цистит, особенно острый, — одна из тех проблем, решение которой нельзя отложить на завтра. Кто болел, тот знает.Здоровье мочевого пузыря, его микрофлора, самым непосредственным образом связано с состоянием кишечника. Если ЖКТ часто дает сбой, логично, что мочевой тоже вас будет беспокоить. И антибиотики в данном случае вам не помогут. Потому что причина совершенно в другом. Найти и обезвредить эту причину в случае проблем с кишечником поможет гастроэнтеролог.На частые рецидивы цистита огромное влияние оказывает питание. Если вы потребляете слишком много сахара и хлеба — вы в группе риска. При таком меню воспалительные процессы возникают гораздо чаще. Не только в мочевом пузыре, но и во всем организме в целом. При остром цистите обязательно уберите из своего меню быстрые углеводы, сахар, шоколад и другие сладости.Спровоцировать цистит также может дисбаланс гормонов. Часто такое случается в период менопаузы, когда синтез эстрогенов резко снижается. В данной ситуации антибиотик тоже совершенно бессилен. Поможет заместительная гормональная терапия, которую должен подобрать врач.Что касается психосоматики, довольно часто встречающаяся причина цистита — стресс. Он снижает защитные силы иммунитета, и имея предрасположенность к циститу, мы его тут же получаем. Если не можете исключить стресс полностью, то хотя бы ложитесь во время спать в период сильного эмоционального напряжения.