Гинеколог рассказала, как правильно лечить цистит
Врач-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, на что нужно обратить внимание при лечении цистита.
Цистит, особенно острый, — одна из тех проблем, решение которой нельзя отложить на завтра. Кто болел, тот знает.
«Как выжить? Как победить цистит? Если не помогает уже не первый курс антибиотиков по счету, возможно, вы сбились с правильного пути. Очень редко цистит вызван изолированно одной бактериальной инфекцией. Сдайте бак посев мочи, если там нет бактерий в высоких титрах, антибиотик не нужен», — говорит эксперт.
Здоровье мочевого пузыря, его микрофлора, самым непосредственным образом связано с состоянием кишечника. Если ЖКТ часто дает сбой, логично, что мочевой тоже вас будет беспокоить. И антибиотики в данном случае вам не помогут. Потому что причина совершенно в другом. Найти и обезвредить эту причину в случае проблем с кишечником поможет гастроэнтеролог.
На частые рецидивы цистита огромное влияние оказывает питание. Если вы потребляете слишком много сахара и хлеба — вы в группе риска. При таком меню воспалительные процессы возникают гораздо чаще. Не только в мочевом пузыре, но и во всем организме в целом. При остром цистите обязательно уберите из своего меню быстрые углеводы, сахар, шоколад и другие сладости.
Спровоцировать цистит также может дисбаланс гормонов. Часто такое случается в период менопаузы, когда синтез эстрогенов резко снижается. В данной ситуации антибиотик тоже совершенно бессилен. Поможет заместительная гормональная терапия, которую должен подобрать врач.
Что касается психосоматики, довольно часто встречающаяся причина цистита — стресс. Он снижает защитные силы иммунитета, и имея предрасположенность к циститу, мы его тут же получаем. Если не можете исключить стресс полностью, то хотя бы ложитесь во время спать в период сильного эмоционального напряжения.
Екатерина Волкова
Здоровье
Гинеколог
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