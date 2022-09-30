Синдром хронической усталости: как связано физическое и эмоциональное здоровье

«Известно, что наше тело очень чутко реагирует на изменение эмоционального фона. Существует прочная взаимосвязь между эмоциональным состоянием и физическим здоровьем», — говорит эксперт.

Доктор Владимир Эни-Олорунда рассказал, какие соматические заболевания (на уровне тела) может вызвать депрессия, усталость и стресс.Когда мы в хорошем настроении — мы, как правило, хорошо себя чувствуем и на уровне тела. Плохое настроение, подавленность и постоянные переживания могут, наоборот, спровоцировать различные заболевания.Если стресс кратковременный, он чаще всего проходит бесследно. Но если стресс становится хроническим и присутствует в вашей жизни на постоянной основе (на протяжении месяцев или лет), организм переживает настоящий шок, и это обязательно отразится на здоровье. Не зря в народе говорят: «Все болезни от нервов!».Как это работает на уровне физики тела? Стресс заставляет мышцы сжиматься, по сути, это спазм. Если спазмирование длительное, хроническое, нарушается кровоснабжение, питание клеток, в результате органы и системы страдают. Также неблагоприятные изменения происходят на гормональном уровне.Из-за спазмов пережимаются сосуды и нервы, могут смещаться позвонки, внутренние органы — отсюда болезненные ощущения, блоки и скованность в теле, хроническая усталость…К какому специалисту обращаться с подобной проблемой? На помощь придет остеопат, массажист, иногда может потребоваться дополнительная помощь психолога.