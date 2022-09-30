Синдром хронической усталости: как связано физическое и эмоциональное здоровье

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усталость

Не секрет, что все процессы в нашем организме тесно взаимосвязаны. Физическое тело реагирует на эмоциональные колебания, и наоборот.

Доктор Владимир Эни-Олорунда рассказал, какие соматические заболевания (на уровне тела) может вызвать депрессия, усталость и стресс.

«Известно, что наше тело очень чутко реагирует на изменение эмоционального фона. Существует прочная взаимосвязь между эмоциональным состоянием и физическим здоровьем», — говорит эксперт.

Когда мы в хорошем настроении — мы, как правило, хорошо себя чувствуем и на уровне тела. Плохое настроение, подавленность и постоянные переживания могут, наоборот, спровоцировать различные заболевания.

Если стресс кратковременный, он чаще всего проходит бесследно. Но если стресс становится хроническим и присутствует в вашей жизни на постоянной основе (на протяжении месяцев или лет), организм переживает настоящий шок, и это обязательно отразится на здоровье. Не зря в народе говорят: «Все болезни от нервов!».

Как это работает на уровне физики тела? Стресс заставляет мышцы сжиматься, по сути, это спазм. Если спазмирование длительное, хроническое, нарушается кровоснабжение, питание клеток, в результате органы и системы страдают. Также неблагоприятные изменения происходят на гормональном уровне.

Синдром хронической усталости можно победить спортом


Из-за спазмов пережимаются сосуды и нервы, могут смещаться позвонки, внутренние органы — отсюда болезненные ощущения, блоки и скованность в теле, хроническая усталость…

Усталость может говорить об иммунной патологии


К какому специалисту обращаться с подобной проблемой? На помощь придет остеопат, массажист, иногда может потребоваться дополнительная помощь психолога.
Владимир Эни-Олорунда
Владимир Эни-Олорунда
Здоровье
Врач мануальной, физио- и рефлексо-терапии, массажист
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Теги : Владимир Эни-Олорунда, хроническая усталость, стресс