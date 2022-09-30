Боли при дыхании и другие признаки рака легких, которые можно заметить

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кашель

Боли при дыхании, стойкий кашель, одышка, повышенная усталость и другие признаки вкупе с ними могут говорить о развитии рака легких.

По данным организации Cancer Research UK , специализирующейся на борьбе с раком, такое заболевание как рак легких относится к числу наиболее смертоносных: этот недуг имеет один из самых низких показателей выживаемости. В то же время, несмотря на свою опасность, рак легких также имеет один из самых высоких показателей профилактики: по оценкам ученых, можно предотвратить до 79% случаев. Кроме того, данный вид рака можно эффективно лечить, если симптомы обнаруживаются достаточно рано.

Специалисты рекомендуют обязательно обращаться к врачу при появлении следующих признаков, сообщает Express Health.

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«Одним из возможных симптомов рака легкого может быть боль, ощущаемая при дыхании или кашле», - цитирует издание медицинских экспертов.

Также они  перечислили другие вероятные признаки заболевания, которые можно заметить.
  • Кашель, который не проходит через две или три недели.
  • Длительный кашель, который усиливается.
  • Инфекции грудной клетки, которые то проходят, то снова возникают.
  • Одышка.
  • Постоянная усталость или недостаток энергии.
  • Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.
Медики подчеркивают, что ключевым фактором развития заболевания является курение: табачный дым содержит более 60 различных токсичных веществ, которые являются канцерогенными для человеческого организма.

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