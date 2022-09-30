Боли при дыхании и другие признаки рака легких, которые можно заметить

«Одним из возможных симптомов рака легкого может быть боль, ощущаемая при дыхании или кашле», - цитирует издание медицинских экспертов.

Кашель, который не проходит через две или три недели.

Длительный кашель, который усиливается.

Инфекции грудной клетки, которые то проходят, то снова возникают.

Одышка.

Постоянная усталость или недостаток энергии.

Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.