Боли при дыхании и другие признаки рака легких, которые можно заметить
Боли при дыхании, стойкий кашель, одышка, повышенная усталость и другие признаки вкупе с ними могут говорить о развитии рака легких.
По данным организации Cancer Research UK , специализирующейся на борьбе с раком, такое заболевание как рак легких относится к числу наиболее смертоносных: этот недуг имеет один из самых низких показателей выживаемости. В то же время, несмотря на свою опасность, рак легких также имеет один из самых высоких показателей профилактики: по оценкам ученых, можно предотвратить до 79% случаев. Кроме того, данный вид рака можно эффективно лечить, если симптомы обнаруживаются достаточно рано.
Специалисты рекомендуют обязательно обращаться к врачу при появлении следующих признаков, сообщает Express Health.
«Одним из возможных симптомов рака легкого может быть боль, ощущаемая при дыхании или кашле», - цитирует издание медицинских экспертов.
Также они перечислили другие вероятные признаки заболевания, которые можно заметить.
- Кашель, который не проходит через две или три недели.
- Длительный кашель, который усиливается.
- Инфекции грудной клетки, которые то проходят, то снова возникают.
- Одышка.
- Постоянная усталость или недостаток энергии.
- Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.
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