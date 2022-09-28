Возможны тяжелые последствия: почему повышается уровень мочевой кислоты

«Если концентрация мочевой кислоты в крови мужчин превышает 535 мкмоль/л, можно ожидать сокращения продолжительности жизни до 11,7 лет», - вывод исследователей об этом опубликовал European Journal of Internal Medicine.

Мочевая кислота является побочным продуктом переработки некоторых веществ. Здоровый организм обычно поддерживает ее баланс самостоятельно, выделяя избыток мочевой кислоты через почки, кишечник, пот и слюну. Если он этого не сделает, последствия могут быть весьма тяжелыми.В комментарии для «МедикФорум» объясняет терапевт Тамара Илинская.Излишки мочевой кислоты ведут к образованию кристаллов и их отложений в суставах, что способствует воспалению и нарушению обмена веществ. Типичные последствия этого – подагра и суставные боли.В свою очередь, Немецкое общество кардиологов давно предполагает, что избыточная мочевая кислота увеличивает риск инсульта. Помимо этого, она считается фактором риска развития диабета, почечной недостаточности и затвердевания артерий.Часто на это влияют пищевые привычки и в целом образ жизни. В частности, выведение мочевой кислоты из организма замедляют пурины – белковые соединения, которые содержатся в особенно больших количествах в определенных продуктах питания.Также к числу факторов, нарушающих расщепление мочевой кислоты, относятся ожирение, злоупотребление алкоголем, стрессы.Ученые из Университета Лимерика обнаружили, что высокий уровень мочевой кислоты в крови может сократить продолжительность жизни на несколько лет. Особенно уязвимы мужчины.Слишком низкий уровень мочевой кислоты также считается опасным, но данное нарушение происходит очень редко и обычно бывает связано с нарушением обмена веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в спине возникает как симптом в случае трех видов рака