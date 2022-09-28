Возможны тяжелые последствия: почему повышается уровень мочевой кислоты

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мужчине нездоровится

Если организм плохо справляется с выводом мочевой кислоты, это может иметь различные неприятные последствия для здоровья вплоть до тяжелых и фатальных.

Мочевая кислота является побочным продуктом переработки некоторых веществ. Здоровый организм обычно поддерживает ее баланс самостоятельно, выделяя избыток мочевой кислоты через почки, кишечник, пот и слюну. Если он этого не сделает, последствия могут быть весьма тяжелыми. 

Почему повышенный уровень мочевой кислоты – это опасно? В комментарии для «МедикФорум» объясняет терапевт Тамара Илинская.

Излишки мочевой кислоты ведут к образованию кристаллов и их отложений в суставах, что способствует воспалению и нарушению обмена веществ. Типичные последствия этого – подагра и суставные боли.

В свою очередь, Немецкое общество кардиологов давно предполагает, что избыточная мочевая кислота увеличивает риск инсульта. Помимо этого, она считается фактором риска развития диабета, почечной недостаточности и затвердевания артерий.

Почему в организме растет концентрация мочевой кислоты? Часто на это влияют пищевые привычки и в целом образ жизни. В частности, выведение мочевой кислоты из организма замедляют пурины – белковые соединения, которые содержатся в особенно больших количествах в определенных продуктах питания. 

Также к числу факторов, нарушающих расщепление мочевой кислоты, относятся ожирение, злоупотребление  алкоголем, стрессы.

Как избежать обострений подагры

Мужчины – в зоне риска. Ученые из Университета Лимерика обнаружили, что высокий уровень мочевой кислоты в крови может сократить продолжительность жизни на несколько лет. Особенно уязвимы мужчины.

«Если концентрация мочевой кислоты в крови мужчин превышает 535 мкмоль/л, можно ожидать сокращения продолжительности жизни до 11,7 лет», - вывод исследователей об этом опубликовал European Journal of Internal Medicine.

Слишком низкий уровень мочевой кислоты также считается опасным, но данное нарушение происходит очень редко и обычно бывает связано с нарушением обмена веществ.

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